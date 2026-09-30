Аеропорти в Україні можуть запрацювати вже під час війни: міністр розкрив план

Відновлення цивільної авіації в Україні може розпочатися ще до завершення бойових дій. Підготовка до відкриття повітряного простору вже триває, але головним пріоритетом залишається безпека людей.

Про це у бліцінтерв'ю “Телеграфу” заявив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

“Чи стоїть задача відкрити небо? Стоїть. Які тут пріоритети? Безпека людей. Чи будемо ми готуватися до відкриття? Ця робота вже ведеться!” — сказав він.

За його словами, держава вже розраховує алгоритми дій на випадок надзвичайних ситуацій та вивчає міжнародний досвід. Зокрема, Україна обмінюється досвідом з ІКАО та аналізує безпекові умови для відновлення польотів.

Калашник зазначив, що аеропорти та інші об'єкти готуються до можливого відновлення авіасполучення. Йдеться, зокрема, про організацію безпечних просторів, укриття та альтернативні джерела забезпечення.

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Водночас міністр наголосив, що нині пріоритетом залишається економічна, гуманітарна та військова логістика, яку забезпечують залізничний, морський і автомобільний транспорт.

За словами Калашника, цивільна авіація в Україні неодмінно відновиться. Це може статися після завершення бойових дій або ще під час війни, якщо буде забезпечено необхідний рівень безпеки.

Нагадаємо, Польща з 10 вересня запроваджує тимчасові обмеження на використання повітряного простору у східній частині країни через загрозу з боку Росії. Спеціальний режим діятиме до 9 грудня 2026 року на висоті до близько 3 кілометрів.

1 вересня Володимир Зеленський заявив, що через війну та активне використання безпілотників російський повітряний простір дедалі більше стає небезпечним для цивільної авіації. Наступного дня ІКАО повідомила про оновлення рекомендацій щодо безпеки польотів у зонах воєнних конфліктів.