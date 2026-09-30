Аэропорты в Украине могут заработать уже во время войны: министр раскрыл план

Восстановление гражданской авиации в Украине может начаться ещё до завершения боевых действий. Подготовка к открытию воздушного пространства уже ведётся, но главным приоритетом остаётся безопасность людей.

Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" заявил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник.

"Стоит ли перед нами задача открыть воздушное пространство? Стоит. Каковы здесь приоритеты? Безопасность людей. Будем ли мы готовиться к открытию? Эта работа уже ведётся!" — сказал он.

По его словам, государство уже разрабатывает алгоритмы действий на случай чрезвычайных ситуаций и изучает международный опыт. В частности, Украина обменивается опытом с ИКАО и анализирует условия безопасности для возобновления полётов.

Калашник отметил, что аэропорты и другие объекты готовятся к возможному возобновлению авиасообщения. Речь идет, в частности, об организации безопасных зон, укрытий и альтернативных источников снабжения.

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В то же время министр подчеркнул, что в настоящее время приоритетом остается экономическая, гуманитарная и военная логистика, которую обеспечивают железнодорожный, морской и автомобильный транспорт.

По словам Калашника, гражданская авиация в Украине непременно возобновится. Это может произойти после завершения боевых действий или ещё во время войны, если будет обеспечен необходимый уровень безопасности.

Напомним, что с 10 сентября Польша вводит временные ограничения на использование воздушного пространства в восточной части страны из-за угрозы со стороны России. Специальный режим будет действовать до 9 декабря 2026 года на высоте до примерно 3 километров.

1 сентября Владимир Зеленский заявил, что из-за войны и активного использования беспилотников российское воздушное пространство становится всё более опасным для гражданской авиации. На следующий день ИКАО сообщила об обновлении рекомендаций по безопасности полётов в зонах военных конфликтов.