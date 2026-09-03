Польша закрывает часть неба из-за угрозы со стороны России: как это повлияет на украинцев

В связи с постоянной угрозой со стороны России Польша с 10 сентября вводит ограничения на полеты вблизи границы с Украиной. Так, до 9 декабря 2026 года в восточной части Польши будет действовать временная зона ограничения полётов EP R134 на высоте до 3 километров. Это необходимо для обеспечения свободы действий противовоздушной обороны страны.

Массированные российские атаки на территории Украины вносят свои коррективы в безопасность соседних государств. Чтобы предоставить военной противовоздушной обороне полную свободу действий, Оперативное командование вооруженных сил Польши решило ввести особый режим использования воздушного пространства от поверхности земли до высоты около 3 километров (уровень FL95). Об этом 3 сентября сообщило Оперативное командование вооруженных сил Польши в своем официальном аккаунте в сети X (Twitter).

По словам военных, принятые меры призваны обеспечить национальной системе ПВО надлежащие условия для оперативного реагирования на потенциальные угрозы.

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Известно, что ограничения вводятся на три месяца — с 10 сентября по 9 декабря 2026 года. При этом наиболее строгий контроль будет действовать с заката до восхода солнца, когда в зоне вводится полный запрет на любые гражданские полеты.

Предусмотрены и исключения: в ночное время доступ будет разрешен только военной авиации, а также заранее согласованным взлетам и посадкам с аэродрома Депултиче-Кролевске (EPCD) недалеко от Хелма.

Командование вооруженных сил Польши поясняет, что эти ограничения призваны обеспечить более эффективное функционирование системы противовоздушной обороны на востоке Польши.

"Внедряемые меры призваны обеспечить всем элементам системы противовоздушной обороны Республики Польша надлежащую свободу действий и возможность эффективно реагировать на потенциальные угрозы, одновременно минимизируя влияние этих мер на гражданскую авиацию и других пользователей воздушного пространства", — отмечается в официальном сообщении.

Польские военные также опубликовали карту, на которой обозначена территория, на которую распространяются ограничения.

Опубликованная польськими военными карта

Кроме того, в командовании подчеркнули, что эти изменения никоим образом не повлияют на гражданские пассажирские авиаперевозки, поскольку рейсы коммерческих лайнеров проходят на значительно больших высотах.

Как часто Польша поднимала свою авиацию в 2026 году во время обстрелов Украины

В 2026 году Оперативное командование Вооруженных сил Польши регулярно поднимает в воздух свою и союзную авиацию (истребители F-16 и самолеты ДРЛВ AWACS) — фактически во время каждого массированного или комбинированного воздушного удара РФ по Украине. Были зафиксированы многочисленные вылеты в январе, феврале, апреле, июле и августе 2026 года.

Более того, во время серии комбинированных ударов РФ в середине апреля, в частности 15–16 и 25 числа, Польша не только поднимала боевые самолеты и переводила ПВО в состояние высшей готовности, но и временно приостанавливала работу гражданских аэропортов в Ряшеве (Жешуве) и Люблине в целях обеспечения безопасности полетов.

Польша действует в соответствии с четким протоколом: очередные пары истребителей поднимаются с аэродромов каждый раз, когда российская стратегическая авиация осуществляет запуски ракет или десятки БПЛА направляются в сторону западных и центральных областей Украины.

Напомним, что в 2024 году российская ракета взорвалась всего в 15 километрах от границы с Польшей во время очередного массированного обстрела украинской инфраструктуры. Тогда польское командование дважды за ночь поднимало в небо истребители F-16 для защиты собственного воздушного пространства.

Кроме того, Польша объявила о запуске собственной национальной системы борьбы с беспилотниками в рамках более широкой программы противовоздушной обороны.

Кроме того, польские инженеры разработали передовую лазерную систему обнаружения SkanDron, предназначенную для отслеживания и уничтожения даже самых маленьких дронов на небольших высотах.