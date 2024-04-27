Российская ракета упала возле польской границы: Варшава дважды поднимала в небо авиацию

Авиация Польши во время ночной атаки на Украину два раза взлетала для защиты своего неба от "заблудившихся" российских ракет, одна из которых взорвалась в нескольких километрах от границы. В контексте массированных обстрелов польский премьер-министр Дональд Туск обвинил своего предшественника Моравецкого в сотрудничестве с пророссийскими ультраправыми политиками.

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Во время атаки по украинской инфраструктуре одна из российских ракет упала в 15 км от польской границы. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Кроме того, Туск раскритиковал деятельность бывшего премьера Матеуша Моравецкого, заметив, что тот совместно с пророссийскими ультраправыми политиками "разрабатывает" "антиевропейскую стратегию".

"В настоящее время Моравецкий вырабатывает общую антиевропейскую стратегию с пропутинскими ультраправыми политиками в Будапеште. Глупость? Измена? И то, и то?" — задался вопросом Туск.

Фото: скриншот

Стоит отметить, что после того, как ВС РФ подняла в небо стратегические бомбардировщики и запустила ракеты, Оперативное командование Вооруженных сил Польши дважды поднимало в небо как свою авиацию, так и авиацию союзников.

Военные предупреждали гражданское население о возможном повышении шума, особенно в юго-восточной части страны.

После снижения уровня угрозы совместная операция союзников в воздушном пространстве Польши была прекращена, а развернутые силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности.

Напомним, в результате ночной атаки российских оккупационных войск были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. А в Харьковской области оккупанты ударили ракетой С-300 по территории психбольницы.

Ранее Фокус писал, что в ночь с 10 на 11 апреля поляки также поднимали в воздух боевые самолеты из-за ракетных ударов по территории Украины.