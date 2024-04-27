Російська ракета впала біля польського кордону: Варшава двічі піднімала в небо авіацію

Авіація Польщі під час нічної атаки на Україну двічі злітала для захисту свого неба від "заблукалих" російських ракет, одна з яких вибухнула за кілька кілометрів від кордону. У контексті масованих обстрілів польський прем'єр-міністр Дональд Туск звинуватив свого попередника Моравецького у співпраці з проросійськими ультраправими політиками.

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Під час атаки по українській інфраструктурі одна з російських ракет впала за 15 км від польського кордону. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Крім того, Туск розкритикував діяльність колишнього прем'єра Матеуша Моравецького, зауваживши, що той спільно з проросійськими ультраправими політиками "розробляє" "антиєвропейську стратегію".

"Наразі Моравецький виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті. Дурість? Зрада? І те, і те?" — поставив питання Туск.

Фото: скриншот

Варто зазначити, що після того, як ЗС РФ підняла в небо стратегічні бомбардувальники і запустила ракети, Оперативне командування Збройних сил Польщі двічі піднімало в небо як свою авіацію, так і авіацію союзників.

Військові попереджали цивільне населення про можливе підвищення шуму, особливо в південно-східній частині країни.

Після зниження рівня загрози спільну операцію союзників у повітряному просторі Польщі було припинено, а розгорнуті сили і засоби повернулися до стандартної оперативної діяльності.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки російських окупаційних військ було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. А в Харківській області окупанти вдарили ракетою С-300 по території психлікарні.

Раніше Фокус писав, що в ніч з 10 на 11 квітня поляки також піднімали в повітря бойові літаки через ракетні удари по території України.