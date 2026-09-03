Польща закриває частину неба через загрозу з боку Росії: як це вплине на українців

Через постійну загрозу з боку Росії Польща з 10 вересня впроваджує обмеження польотів біля кордону з Україною. Так, до 9 грудня 2026 року у східній частині Польщі діятиме тимчасова зона обмеження польотів EP R134 на висоті до 3 кілометрів. Це потрібно, аби забезпечити свободу дій протиповітряній обороні країни.

Масовані російські атаки по території України вносять свої корективи у безпеку сусідніх держав. Щоб надати військовій протиповітряній обороні повну свободу дій, Оперативне командування збройних сил Польщі вирішило запровадити особливий режим використання повітряного простору від поверхні землі до висоти близько 3 кілометрів (рівень FL95). Про це 3 вересня повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі у своєму офіційному акаунті в мережі X (Twitter).

За словами військових, впроваджені заходи покликані надати національній системі ППО належні умови для оперативного реагування на потенційні загрози.

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Відомо, що обмеження запроваджують на три місяці — з 10 вересня до 9 грудня 2026 року. При цьому найсуворіший контроль діятиме від заходу до сходу сонця, коли в зоні вводиться повна заборона на будь-які цивільні польоти.

Передбачено і винятки: у нічний час доступ буде дозволено лише військовій авіації, а також заздалегідь узгодженим зльотам і посадкам з аеродрому Депултиче-Кролевске (EPCD) поблизу Хелма.

Командування збройних сил Польщі пояснює, що ці обмеження мають забезпечити більш ефективне функціонування військової системи протиповітряної оборони на сході Польщі.

"Запроваджувані заходи мають на меті забезпечити всім елементам системи протиповітряної оборони Республіки Польща належну свободу дій та можливість ефективно реагувати на потенційні загрози, одночасно мінімізуючи вплив цих заходів на цивільну авіацію та інших користувачів повітряного простору", – зазначено в офіційному повідомленні.

Польські військові також опублікували мапу, на якій позначено територію, на яку поширюються обмеження.

Опублікована польськими військовими мапа

А ще в командуванні наголосили, що зміни жодним чином не вплинуть на цивільні пасажирські авіаперевезення, оскільки рейси комерційних лайнерів проходять на значно більших висотах.

Як часто Польща піднімала свою авіацію в 2026 році під час обстрілів України

У 2026 році Оперативне командування Збройних сил Польщі піднімає в повітря свою та союзницьку авіацію (винищувачі F-16 та літаки ДРЛВ AWACS) регулярно — фактично під час кожного масованого або комбінованого повітряного удару РФ по Україні. Було зафіксовано численні вильоти у січні, лютому, квітні, липні та серпні 2026 року.

Більше того, під час серії комбінованих ударів РФ у середині квітня, зокрема, 15–16 та 25 чисел, Польща не лише піднімала бойові літаки та переводила ППО в стан найвищої готовності, а й тимчасово призупиняла роботу цивільних аеропортів у Ряшеві (Жешуві) та Любліні для безпеки польотів.

Польща діє за чітким протоколом: чергові пари винищувачів піднімаються з аеродромів щоразу, коли російська стратегічна авіація здійснює пуски ракет або десятки БпЛА прямують у бік західних та центральних областей України.

Нагадаємо, що у 2024 році російська ракета вибухнула всього за 15 кілометрів від кордону з Польщею під час чергового масованого обстрілу української інфраструктури. Тоді польське командування двічі за ніч піднімало в небо винищувачі F-16 для захисту власного повітряного простору.

А ще Польща оголосила про запуск власної національної системи боротьби з безпілотниками у рамках ширшої програми протиповітряної оборони.

До того ж польські інженери створили передову лазерну систему виявлення SkanDron, призначену для відстеження та знищення навіть найменших дронів на малих висотах.