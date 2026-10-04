"Нові захисники неба": Польща вивела на кордон з Україною несподівану зброю

Військово-повітряні сили Польщі офіційно поставили на бойове чергування легкі винищувачі південнокорейського виробництва FA-50GF для суттєвого посилення безпеки на східному кордоні країни та флангу НАТО.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про початок офіційного бойового чергування південнокорейських легких бойових літаків FA-50GF на східному кордоні країни. Про це польський урядовець повідомив на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).

"Легкі літаки FA-50GF щойно вступили на бойове чергування. Це означає чергове посилення нашого східного кордону", — написав глава польського оборонного відомства.

Пост міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша Фото: Скриншот

За словами міністра, південнокорейські легкі бойові літаки FA-50GF вже увійшли до складу польового бойового чергування Повітряних сил Польщі. Косіняк-Камиш також зазначив, що введення в стрій нової техніки є важливим кроком для підсилення оборонного потенціалу Польщі, особливо в районі східного кордону.

Видео дня

Відомо, що спочатку Польща отримала ці літаки без озброєння, однак згодом країні вдалося отримати і його. Таким чином, тепер FA-50GF можуть використовуватися для виконання завдань із оборони польського повітряного простору.

"Хоча літаки були придбані без озброєння, нам вдалося його отримати, завдяки чому вони можуть служити для нашої оборони", — зазначив міністр.

Очільник оборонного відомства також висловив подяку військовослужбовцям, які забезпечили швидку підготовку літаків та їхню інтеграцію у систему бойової готовності, зазначивши, що відтепер безпека Польщі має "нових захисників".

Що відомо про польські FA-50GF

FA-50 Fighting Eagle — це легкий багатоцільовий винищувач, створений південнокорейською компанією Korea Aerospace Industries (KAI) на базі навчально-тренувального літака T-50. Машина спроєктована таким чином, щоб поєднувати навчальні завдання з повноцінною участю в бойових операціях.

Польща замовила загалом 48 літаків сімейства FA-50. Йдеться про 12 машин у версії FA-50GF та 36 літаків у майбутній конфігурації FA-50PL.

Абревіатура GF означає Gap Filler — "заповнювач прогалини". Ці 12 літаків мали швидко посилити польські Повітряні сили до появи більш досконалої версії FA-50PL. Перші машини Польща отримала у 2023 році.

У польському парламенті зазначали, що 12 FA-50GF базуються на 23-й тактичній авіаційній базі в Мінську-Мазовецькому. Літаки експлуатуються польськими Повітряними силами з вересня 2023 року.

Польське Міністерство оборони характеризує FA-50 як легкий бойовий літак із сучасною авіонікою та радаром керування вогнем. Машина має 20-мм гармату та може застосовувати кероване озброєння класу "повітря — повітря" і "повітря — земля", зокрема ракети AIM-9 Sidewinder та AGM-65 Maverick.

За даними польського Міноборони, максимальна швидкість FA-50 становить близько 1,5 Маха, а бойове навантаження може сягати 4,5 тонни. Літак також оснащується системою обміну даними Link 16 та системою ідентифікації "свій — чужий" стандарту НАТО.

Передісторія закупівлі літаків FA-50

Рішення про придбання FA-50 Польща ухвалила у 2022 році. 27 липня 2022 року Варшава підписала рамкову угоду з південнокорейською KAI на 48 літаків, а згодом уклала виконавчий контракт на перші 12 FA-50GF.

Польське оборонне відомство пояснювало поетапну закупівлю необхідністю швидко посилити можливості Повітряних сил. Перші 12 літаків були призначені для оперативного заповнення наявної прогалини, тоді як наступні 36 машин мають отримати розширені можливості та відповідати стандарту FA-50PL.

За даними польського Сейму, поставки 36 FA-50PL заплановані на 2026–2028 роки.

Водночас введення FA-50 до бойового чергування відбулося після тривалої підготовки. Ще в серпні 2025 року польське Міністерство оборони повідомляло, що 2026 рік має стати періодом переходу FA-50 до бойового чергування.

Таким чином, із 2 жовтня польські FA-50GF офіційно залучені до бойового чергування, а їхнє завдання пов'язане, зокрема, з посиленням східного напрямку Польщі.

Нагадаємо, Польща планує обладнати понад 100 км кордону з Україною електронною системою захисту, яка включатиме моніторинг та датчики руху. За словами заступниці головного коменданта Прикордонної служби Польщі Віолети Горжковської, 69 км облаштують у зоні Надбужанського відділу, ще 43 км — у зоні Бещадського відділу. Окремо Варшава планує посилити технічний захист кордонів із Росією та Білоруссю, зокрема встановити системи виявлення безпілотників.

Також Фокус повідомляв, що Микола Патрушев пригрозив Варшаві зникненням за "два-три дні". Помічник Володимира Путіна заявив, що у разі війни Росія нібито використає весь доступний арсенал сил і засобів для цього.