"Діди запускали": у РФ хочуть захищатись від дронів ЗСУ аеростатами часів Другої світової (відео)

У Росії вирішили захищати нафтопереробні заводи від атак безпілотників за допомогою аеростатів із тросами та кевларовими шнурами. За задумом розробників, така конструкція має створювати повітряні загородження навколо об’єктів.

Пропагандистські ЗМІ РФ в сюжеті стверджують, що під час розробки системи використали досвід і Другої світової й Першої світової війн. Система доволі проста: у небо запускають кілька аеростатів між якими натягують троси. На самих тросах вниз звисають кевларові шнури (виходить щось на кшталт штори з led-підсвіткою).

Керівник московського відділення комісії з повітроплавання Російського географічного товариства Сергій Бендін заявив, що такі конструкції планують використовувати передусім для захисту російських НПЗ та іншої важливої інфраструктури. За планом дрони ЗСУ мають заплутуватись в таких "шторах". Хоча за часів Другої світової такі конструкції з аеростатами та тросами називали "фартухам", а згодом почали використовувати сітки.

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У сюжеті російського ТВ стверджується, що для протидії українським безпілотникам достатньо вертикальних тросів, розташованих приблизно за метр один від одного. За необхідності відстань між ними можна змінювати.

Розробкою системи займається російське науково-виробниче підприємство "Спец-радіо". За версією виробника, для прикриття одного НПЗ, як приклад якого взяли завод у Капотні Московської області, знадобиться щонайменше 10 аеростатів.

Треба зауважити, що ідею захисту важливих об'єктів за допомогою аеростатів окупанти РФ планували розробити та запустити ще минулого року.

А Україна невдовзі випробовуватиме ракету, яка призначена для протидії реактивним дронам. Вона отримала назву "Ніка" на честь давньогрецької богині перемоги.