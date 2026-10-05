"Деды запускали": в РФ хотят защищаться от дронов ВСУ с помощью аэростатов времен Второй мировой (видео)

В России решили защищать нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотников с помощью аэростатов с тросами и кевларовыми шнурами. По замыслу разработчиков, такая конструкция должна создавать воздушные заграждения вокруг объектов.

Пропагандистские СМИ РФ в репортаже утверждают, что при разработке системы был использован опыт Второй и Первой мировых войн. Система довольно проста: в небо запускают несколько аэростатов, между которыми натягивают тросы. На самих тросах вниз свисают кевларовые шнуры (получается нечто вроде шторы с LED-подсветкой).

Руководитель московского отделения комиссии по воздухоплаванию Российского географического общества Сергей Бендин заявил, что такие конструкции планируется использовать в первую очередь для защиты российских НПЗ и другой важной инфраструктуры. По плану, дроны ВСУ должны запутываться в таких "шторах". Хотя во времена Второй мировой войны такие конструкции с аэростатами и тросами называли "фартуками", а впоследствии стали использовать сетки.

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В репортаже российского телевидения утверждается, что для противодействия украинским беспилотникам достаточно вертикальных тросов, расположенных примерно в метре друг от друга. При необходимости расстояние между ними можно изменять.

Разработкой системы занимается российское научно-производственное предприятие "Спец-радио". По данным производителя, для прикрытия одного НПЗ — в качестве примера был взят завод в Капотне Московской области — потребуется не менее 10 аэростатов.

Следует отметить, что идею защиты важных объектов с помощью аэростатов оккупанты РФ планировали разработать и реализовать ещё в прошлом году.

А Украина вскоре проведет испытания ракеты, предназначенной для противодействия реактивным дронам. Она получила название "Ника" в честь древнегреческой богини победы.