Солдати РФ три місяці роз'їжджали Києвом та працювали кур'єрами: що відомо (відео)

Військовий 425 окремого штурмового полку з позивним "Киянин" розкритикував роботу Національної поліції України, яка не помічала російських солдатів у тилових регіонах. Зі слів "Киянина", солдати ЗС РФ три місяці їздили по Києву та видавали себе за кур'єрів служби доставки Glovo. При цьому диверсантів змогли затримати лише при спробі перетнути кордон. Поліція поки не реагувала на заяву бійця 425 ОШП та не інформувала, чи справді був інцидент з фальшивим "кур'єром".

Заява "Киянина" про проникнення росіян у глибокий тил в Україні з'явилась на YouTube-каналі військового блогера Юрія Романенка. Окрім історії про фальшивих кур'єрів, боєць 425 полку згадав про ще одного росіянина, який начебто зумів без проблем проїхати на електричці у Дніпропетровській області. При цьому військовий розкритикував Нацполіцію, яка, на його думку, марно отримує державне фінансування у розмірі пів мільярда гривень.

Скандал з диверсантами РФ — "Киянин" про інцидент з Glovo

Зі слів "Киянина", два російські солдати пробрались у Київ через лінію боїв у Сумській області. Вони начебто втекли із ЗС РФ і на попутних машинах дістались до української столиці, не маючи при собі ні документів, ні грошей. Після цього росіяни влаштувались, ймовірно, в службу кур'єрської доставки Glovo і три місяці вільно їздили по місту. Далі — купили телефон, заробили грошей і спробували перейти кордон Білорусі, але їх затримали. Як пояснив український військовий, під час допиту у прикордонників "волосся дибки ставало", коли вони почули цю історію.

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Щодо історії з електричкою "Укрзалізниці", то, зі слів "Киянина", в тил проник "якут", який говорив перевіряльникам, що його документи згоріли й таким чином їздив, де схотів, поки його "не прийняли" [тобто, ймовірно, поки не виявили та не арештували — ред.]. Росіяни певний час пив та гуляв, а затримали його при спробі розрахуватись картою "Сбербанк России". Також зауважується, що не ясно, яким же чином цей чоловік проходив блокпости.

В підсумку "Киянин" висловив обурення поліцією та Glovo, здивувався, чому росіян "не запакував ТЦК", але при цьому не навів жодних доказів, які підтвердили б реальність інцидентів з солдатами РФ, які вільно пересувались Україною.

Скандал з солдатами РФ — деталі інциденту з Glovo

На ресурсах компанії з надання послуг доставки вказана процедура реєстрації кур'єрів. Серед іншого, наголошується, що кандидати повинні завантажити скани документів (паспорт, ідентифікаційний код), які, ймовірно, далі повинні перевірити працівники компанії. Крім того, з літа 2025 року на роботу беруть лише тих, хто є ФОП 3 групи, а цей статус можна отримати через державний сервіс "Дія", доступний лише для громадян України.

На сторінках компанії Glovo-Україна та на порталі Національної поліції й також "Укрзалізниці" немає коментарів щодо скандалу з солдатами РФ, які начебто працювали кур'єрами у Києві чи катались на електричках.

Зазначимо, влітку 2023 року речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що солдати РФ справді інколи намагаються перейти кордон України. Зі слів речника прикордонників, усі ці спроби негайно спиняють та відкривають вогонь на ураження.

Нагадуємо, восени 2026 року стало відомо про табори диверсантів РФ, які відкриваються та вільно працюють на Балканах.