Солдаты РФ три месяца разъезжали по Киеву и работали курьерами: что известно (видео)

Военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка с позывным "Киевлянин" раскритиковал работу Национальной полиции Украины, которая не замечала российских солдат в тыловых регионах. По словам "Киевлянина", солдаты ВС РФ три месяца ездили по Киеву и выдавали себя за курьеров службы доставки Glovo. При этом диверсантов удалось задержать только при попытке пересечь границу. Полиция пока не отреагировала на заявление бойца 425 ОШП и не сообщила, действительно ли имел место инцидент с фальшивым "курьером".

Заявление "Киевлянина" о проникновении россиян в глубокий тыл Украины появилось на YouTube-канале военного блогера Юрия Романенко. Помимо истории о фальшивых курьерах, боец 425-го полка упомянул еще об одном россиянине, который якобы сумел без проблем проехать на электричке в Днепропетровской области. При этом военный раскритиковал Нацполицию, которая, по его мнению, напрасно получает государственное финансирование в размере полумиллиарда гривен.

Скандал с диверсантами из РФ — "Киянин" об инциденте с Glovo

По словам "Киевлянина", два российских солдата пробрались в Киев через линию боевых действий в Сумской области. Они якобы дезертировали из ВС РФ и на попутных машинах добрались до украинской столицы, не имея при себе ни документов, ни денег. После этого россияне устроились, вероятно, в службу курьерской доставки Glovo и три месяца свободно ездили по городу. Затем они купили телефон, заработали денег и попытались пересечь границу с Беларусью, но их задержали. Как пояснил украинский военный, во время допроса у пограничников "волосы вставали дыбом", когда они услышали эту историю.

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Что касается истории с электричкой "Укрзализныци", то, по словам "Киевлянина", в вагоны проник "якут", который говорил контролёрам, что его документы сгорели, и таким образом ездил, куда хотел, пока его "не приняли" [то есть, вероятно, пока не обнаружили и не арестовали — ред.]. Россиянин некоторое время пил и развлекался, а задержали его при попытке расплатиться картой "Сбербанка России". Также отмечается, что неясно, каким же образом этот мужчина проходил блокпосты.

В итоге "Киевлянин" выразил возмущение в адрес полиции и Glovo, удивился, почему россиян "не задержал ТЦК", но при этом не привёл никаких доказательств, которые подтвердили бы реальность инцидентов с солдатами РФ, свободно передвигавшимися по Украине.

Скандал с солдатами РФ — подробности инцидента с Glovo

На сайтах компании, предоставляющей услуги доставки, указана процедура регистрации курьеров. Среди прочего отмечается, что кандидаты должны загрузить сканы документов (паспорт, идентификационный код), которые, вероятно, в дальнейшем должны проверить сотрудники компании. Кроме того, с лета 2025 года на работу принимают только тех, кто является ФЛП 3-й группы, а этот статус можно получить через государственный сервис "Дия", доступный только для граждан Украины.

На страницах компании Glovo-Украина, а также на порталах Национальной полиции и "Укрзализныци" нет комментариев по поводу скандала с солдатами РФ, которые якобы работали курьерами в Киеве или ездили на электричках.

Отметим, что летом 2023 года пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что солдаты РФ действительно иногда пытаются пересечь границу Украины. По словам пресс-секретаря пограничников, все эти попытки немедленно пресекаются, и открывается огонь на поражение.

Напоминаем, что осенью 2026 года стало известно о лагерях диверсантов РФ, которые открываются и свободно действуют на Балканах.