Удар по Прилуках: тисячі людей лишились без газу, загинула працівниця "Нафтогазу"
Унаслідок нічної російської атаки на Прилуки пошкоджено газопровід середнього тиску. Через це понад 18 тисяч мешканців міста тимчасово залишилися без газопостачання.
Про це у Facebook повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.
Нині на місці працюють фахівці "Газмережі" вони перевіряють газові мережі та обладнання, щоб якнайшвидше відновити постачання.
За словами Федоренка, у будинку на Чернігівщині, по якому вдарила ворожа ракета, також проживали працівники "Нафтогазу". Наразі відомо про одну загиблу працівницю.
Розбір завалів триває, а місцеві підприємства надають техніку та людей для пошуково-рятувальних робіт.
Нагадаємо, вночі 7 жовтня російська ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок у Прилуках, зруйнувавши два під'їзди. Станом на 11:38 відомо про дев’ятьох загиблих і 40 поранених, серед травмованих семеро дітей, троє дітей загинули. Вдалося врятувати 12 людей, серед них — дитину. На місці працюють психологи ДСНС, які надали допомогу 36 особам.
Фокус писав про масований обстріл України в ніч на 7 жовтня та нову тактику росіян.
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