Удар по Прилукам: тысячи людей остались без газа, погибла сотрудница "Нафтогаза"

В результате ночной российской атаки на Прилуки был поврежден газопровод среднего давления. Из-за этого более 18 тысяч жителей города временно остались без газоснабжения.

Об этом в Facebook сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко.

Федоренко сообщил, что в разрушенном здании погибла сотрудница "Нафтогаза"

В настоящее время на месте работают специалисты "Газмережи", которые проверяют газовые сети и оборудование, чтобы как можно скорее возобновить подачу газа.

По словам Федоренко, в доме в Черниговской области, по которому ударила вражеская ракета, также проживали сотрудники "Нафтогаза". На данный момент известно об одной погибшей сотруднице.

Работы по расчистке завалов продолжаются, а местные предприятия предоставляют технику и персонал для поисково-спасательных работ.

Напомним, ночью 7 октября российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Прилуках, разрушив два подъезда. По состоянию на 11:38 известно о девяти погибших и 40 раненых, среди пострадавших — семеро детей, трое детей погибли. Удалось спасти 12 человек, среди них — один ребенок. На месте работают психологи ГСЧС, которые оказали помощь 36 лицам.

Видео дня

Издание "Фокус" писало о массированном обстреле Украины в ночь на 7 октября и о новой тактике россиян.

Кроме того, мы сообщали о последствиях обстрела и о том, сколько баллистических и крылатых ракет удалось сбить.