Омський НМЗ у Сибірі, що переробляє 22 млн тонн нафти, зазнав влучання дронами (відео)

Один із ключових нафтопереробних заводів Росії опинився під атакою безпілотників. У мережі з'явилося відео влучання, а мешканці Омська кинулися заправляти авто.

Безпілотники зуміли подолати російську протиповітряну оборону та вдарити по Омському нафтопереробному заводу. Про це повідомляє моніторингова група Exilenova+, яка оприлюднила відео з наслідками влучання.

Варто зазначити, що Омський НПЗ — одне з ключових підприємств російської нафтопереробки: його потужність становить 22 млн тонн нафти на рік.

За формулюванням самої групи, безпілотники прорвали систему ППО та дісталися до заводу. На кадрах, які поширила Exilenova+, видно, що підприємство дістало влучання.

Омський НПЗ належить до найзначущіших ланок нафтопереробної галузі Росії. Через його потужності проходить 22 млн тонн нафти щороку, тож будь-яка пауза в роботі підприємства відчутна для внутрішнього ринку палива.

Видео дня

Щойно в Омську пролунали сирени та вибухи, місцеві мешканці почали масово з'їжджатися на автозаправки. На АЗС вишикувалися черги.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 8 жовтня безпілотники дісталися Башкортостану й атакували Салават — велике промислове та нафтохімічне місто Росії.

Крім того, в ніч на 2 жовтня під удари дронів потрапила низка російських областей: у мережі йшлося про можливе ураження нафтопереробних об'єктів у Волгограді та Самарі.