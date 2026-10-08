Омский НМЗ в Сибири, перерабатывающий 22 млн тонн нефти, подвергся удару дронов (видео)

Один из ключевых нефтеперерабатывающих заводов России подвергся атаке беспилотников. В сети появилось видео попадания, а жители Омска бросились заправлять автомобили.

Беспилотники сумели преодолеть российскую противовоздушную оборону и нанести удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу. Об этом сообщает мониторинговая группа Exilenova+, которая опубликовала видео с последствиями попадания.

Стоит отметить, что Омский НПЗ — одно из ключевых предприятий российской нефтепереработки: его мощность составляет 22 млн тонн нефти в год.

По словам самой группы, беспилотники прорвали систему ПВО и добрались до завода. На кадрах, распространенных Exilenova+, видно, что предприятие подверглось обстрелу.

Омский НПЗ является одним из важнейших звеньев нефтеперерабатывающей отрасли России. Ежегодно через его мощности проходит 22 млн тонн нефти, поэтому любая остановка в работе предприятия ощутимо сказывается на внутреннем рынке топлива.

Видео дня

Только что в Омске раздались сирены и взрывы, и местные жители начали массово стекаться на автозаправочные станции. На АЗС выстроились очереди.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 октября беспилотники добрались до Башкортостана и атаковали Салават — крупный промышленный и нефтехимический город России.

Кроме того, в ночь на 2 октября под удары дронов попал ряд российских областей: в сети говорилось о возможном поражении нефтеперерабатывающих объектов в Волгограде и Самаре.