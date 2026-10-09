Мама закрила собою, а він витяг із завалів: у Прилуках 5-річна Зоряна обійняла свого рятівника (відео)

Рятувальник Павло Левченко провів у лікарні зворушливу зустріч із п’ятирічною Зоряною, яку він разом із колегами самотужки розкопав та витягнув із-під завалів зруйнованого будинку в Прилуках.

П’ятирічна Зоряна, яку після російського ракетного удару по Прилуках рятувальник Павло Левченко виніс на руках з-під завалів, зустрілася зі своїм рятівником у лікарні. Про це повідомляє Суспільне.

Фотографія співробітника ДСНС Павла Левченка, який тримає на руках маленьку дівчинку на тлі зруйнованого будинку у Прилуках, стала однією із перших світлин з місця удару і вона миттєво облетіла українські та світові медіа.

Врятована з-під завалів дитина Фото: Суспільне

Команда Павла Левченка поверталася з виклику до частини і опинилася біля зруйнованого будинку в Прилуках в перші хвилини після прильоту. Оскільки спеціальна техніка ще не встигла під'їхати, рятувальники почали розкопувати завали вручну.

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"Ми проводили цю операцію. Не було ще такої техніки, щоб підняти, це були перші хвилини після прильоту. Почали розкопувати. Я почув звук жінки. Там треба було залізти під плиту, бо так не дістати її було. Розкопали, дістали жінку, передали "швидкій". Це була мама, вона говорить: "Там ще є моя дитина маленька". Почув звук дитини. Продовжив копати, бачу: волосся", — розповів Левченко журналістам про терші хвилини після трагедії.

Після того, як жінка сказала, що під уламками залишилася її дитина, рятувальник продовжив ще інтенсивніше копати, аж поки не побачив у темряві дитяче волосся. Рятувальник продовжив розбирати завали та почав говорити з дитиною. Дівчинка була затиснута уламками, але залишалася при свідомості. За словами Левченка, дитина сказала, що у неї затиснуті нога та рука.

"Перше, що я запитав: "Як тебе звати? Як ти себе почуваєш? Що у тебе болить?" Вона говорить: "Нічого не болить, затиснута нога, рука". Вона скручена дуже була. Мабуть, вижила, бо вона маленька і її не розчавило просто. Мама її своїм тілом накрила. Витягнув і передав її до рук медичним працівникам", — пригадує Павло Левченко.

Пізніше з'ясувалося, що дана родина жила на четвертому поверсі. Внаслідок вибуху людей викинуло з будинку, після чого їх привалило уламками конструкцій. Батько дівчинки Олександр Коргун загинув під час удару. Він перебував у сусідній кімнаті, коли вибух зруйнував частину будинку.

8 жовтня Павло Левченко прийшов до лікарні, щоб провідати п’ятирічну Зоряну, яку 7 жовтня він витягнув з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку. Під час зустрічі він подарував дівчинці подарунок і запитав, як вона почувається. Зоряна впізнала свого рятівника, а мама сказала їй, що саме він допоміг їй вибратися з-під уламків.

"Бачиш, яка ти сильна. Маленька, але сильна", — сказав Павло дівчинці.

Зараз Зоряна перебуває під наглядом лікарів, із нею також працюють психологи, а рятувальник каже, що для нього найважливіше — те, що дитина жива.

Що відомо про трагедію в Прилуках

Зранку 7 жовтня 2026 року (близько 06:00–07:00) російські війська завдали масованого ракетного удару по місту Прилуки на Чернігівщині.Ворог випустив шість крилатих ракет (попередньо Х-101), одна з яких влучила безпосередньо у п’ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши два під’їзди, коли мешканці ще спали у своїх оселях.

Пошуково-рятувальна операція на місці трагедії тривала понад добу із залученням понад 500 фахівців екстрених служб (ДСНС, поліція, медики). Рятувальні сили під час операції дістали з-під уламків живими 15 людей, зокрема і 5-річну Зоряну, яка вижила під завалами завдяки матері, що накрила її власним тілом.

Загалом же внаслідок удару по п'ятиповерхівці загинули 22 людини, серед них п'ятеро дітей. Ще 54 людини отримали поранення. Серед травмованих — семеро дітей (віком від 3 до 16 років), 27 осіб шпиталізували, кілька поранених перебувають у тяжкому стані.

У Прилуках 7, 8 та 9 жовтня оголосили днями жалоби за загиблими.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки на Прилуки пошкоджено газопровід середнього тиску, через що понад 18 тисяч мешканців міста залишилися без газу. У зруйнованому житловому будинку загинула працівниця "Нафтогазу", а фахівці вже працюють над відновленням газопостачання.

Також Фокус писав про масований обстріл України в ніч на 7 жовтня та нову тактику росіян.