Мама закрыла ее телом, а он вытащил из-под обломков: в Прилуках 5-летняя Зоряна обняла своего спасителя (видео)

Спасатель Павел Левченко провел в больнице трогательную встречу с пятилетней Зоряной, которую он вместе с коллегами собственными силами откопал и вытащил из-под завалов разрушенного дома в Прилуках.

Пятилетняя Зоряна, которую после российского ракетного удара по Прилукам спасатель Павел Левченко вынес на руках из-под завалов, встретилась со своим спасителем в больнице. Об этом сообщает "Суспільне".

Фотография сотрудника ГСЧС Павла Левченко, держащего на руках маленькую девочку на фоне разрушенного дома в Прилуках, стала одной из первых фотографий с места удара и мгновенно облетела украинские и мировые СМИ.

Ребенок, спасенный из-под завалов Фото: Суспільне

Команда Павла Левченко возвращалась из выезда в часть и оказалась возле разрушенного дома в Прилуках в первые минуты после прибытия. Поскольку специальная техника ещё не успела подъехать, спасатели начали расчищать завалы вручную.

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"Мы проводили эту операцию. Еще не было необходимой техники, чтобы поднять, это были первые минуты после прилета. Начали раскапывать. Я услышал голос женщины. Там нужно было залезть под плиту, потому что иначе до нее не добраться. Раскопали, достали женщину, передали "скорой". Это была мама, она говорит: "Там ещё есть мой маленький ребёнок". Услышал голос ребёнка. Продолжил копать, вижу: волосы", — рассказал Левченко журналистам о первых минутах после трагедии.

После того как женщина сказала, что под обломками остался её ребёнок, спасатель продолжил копать ещё усерднее, пока не увидел в темноте детские волосы. Спасатель продолжил расчищать завалы и начал разговаривать с ребенком. Девочка была зажата обломками, но оставалась в сознании. По словам Левченко, ребенок сказала, что у нее зажаты нога и рука.

"Первое, что я спросил: „Как тебя зовут? Как ты себя чувствуешь? Что у тебя болит?“ Она ответила: „Ничего не болит, зажата нога, рука“. Она была сильно скручена. Видимо, выжила, потому что она маленькая и её просто не раздавило. Мама её своим телом прикрыла. Я вытащил её и передал в руки медицинским работникам", — вспоминает Павел Левченко.

Позже выяснилось, что эта семья жила на четвёртом этаже. В результате взрыва людей выбросило из дома, после чего их завалило обломками конструкций. Отец девочки Александр Коргун погиб во время взрыва. Он находился в соседней комнате, когда взрыв разрушил часть дома.

8 октября Павел Левченко пришел в больницу, чтобы навестить пятилетнюю Зоряну, которую 7 октября он вытащил из-под завалов дома, разрушенного российской ракетой. Во время встречи он вручил девочке подарок и спросил, как она себя чувствует. Зоряна узнала своего спасителя, а мама сказала ей, что именно он помог ей выбраться из-под обломков.

"Видишь, какая ты сильная. Маленькая, но сильная", — сказал Павел девочке.

Сейчас Зоряна находится под наблюдением врачей, с ней также работают психологи, а спасатель говорит, что для него самое главное — то, что ребенок жив.

Что известно о трагедии в Прилуках

Утром 7 октября 2026 года (около 06:00–07:00) российские войска нанесли массированный ракетный удар по городу Прилуки в Черниговской области.Враг выпустил шесть крылатых ракет (предположительно Х-101), одна из которых попала непосредственно в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив два подъезда, когда жильцы ещё спали в своих домах.

Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжалась более суток с участием более 500 специалистов экстренных служб (ГСЧС, полиция, медики). В ходе операции спасатели извлекли из-под обломков живыми 15 человек, в том числе 5-летнюю Зояну, которая выжила под завалами благодаря матери, прикрывшей её собственным телом.

В целом в результате удара по пятиэтажному дому погибли 22 человека, в том числе пятеро детей. Еще 54 человека получили ранения. Среди пострадавших — семеро детей (в возрасте от 3 до 16 лет), 27 человек госпитализированы, несколько раненых находятся в тяжелом состоянии.

В Прилуках 7, 8 и 9 октября были объявлены днями траура в память о погибших.

Напомним, в результате российского удара по Прилукам был поврежден газопровод среднего давления, из-за чего более 18 тысяч жителей города остались без газа. В разрушенном жилом доме погибла сотрудница "Нафтогаза", а специалисты уже работают над восстановлением газоснабжения.

Кроме того, "Фокус" писал о массированном обстреле Украины в ночь на 7 октября и о новой тактике россиян.