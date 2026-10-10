Експлуатація майданчика під великим питанням: РФ вдарила по провайдеру в Одесі, деталі

Росіяни атакували середмістя Одеси. Під ударом опинилася будівля одного з місцевих провайдерів.

Увечері у суботу, 10 жовтня, у центрі Одеси пролунав вибух. Про це інформують місцеві телеграм-канали та публікують кадри з наслідками удару.

Вибух в Одесі Фото: скріншот Вибух в Одесі Фото: скріншот

На місці знаходяться оперативні служби, зокрема рятувальники та поліція.

На місці удару в Одесі Фото: скріншот На місці удару в Одесі Фото: скріншот

У мережі інформують, що ймовірно атакували одеського інтернет-провайдера TeNet.

Глава Одеської військової адміністрації Олег Кіпер своєю чергою повідомив, що ворог завдав удару по адміністративній будівлі, у якій пошкодження отримали фасад з дахом, а також припарковані поруч автомобілі.

Також посадовець наголосив, що оприлюднення наслідків одразу після атаки недопустимо, оскільки подібні фото та відео збільшують ризик повторного удару саме під час рятувальної операції.

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Ліквідація наслідків Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Пізніше Олег Кіпер додав, що пожежа, що виникла внаслідок ворожого удару, ліквідована. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Удар по Одесі: наслідки

Телекомунікаційна компанія Tenet повідомила, що удар завдано по технологічному комплексу, внаслідок чого зафіксовано суттєві пошкодження систем життєзабезпечення об'єкта, зокрема систем охолодження та енергогенеруючого обладнання.

"Подальша експлуатація пошкодженого майданчика наразі під великим питанням", — наголосив провайдер та попередив, що у частини абонентів можливі перебої з доступом до інтернету та окремих сервісів. Фахівці компанії вже мінімізують наслідки.

Приміщення після російського удару Фото: скріншот Приміщення після російського удару Фото: скріншот

Також у мережі з'явилися кадри з наслідками удару по приміщенню одеського провайдера.

Нагадаємо, у Києві після російського удару "Цирконами" 10 жовтня спочатку спинилась "синя гілка" метрополітену, а згодом — й решта маршрутів.

Також Фокус писав, що у Києві сталося влучання по човновій станції в Оболонському районі на березі Дніпра.