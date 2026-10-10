Эксплуатация площадки под большим вопросом: РФ нанесла удар по провайдеру в Одессе, детали

Россияне обстреляли центр Одессы. Под обстрелом оказалось здание одного из местных провайдеров.

Вечером в субботу, 10 октября, в центре Одессы прогремел взрыв. Об этом сообщают местные Telegram-каналы и публикуют кадры с последствиями.

Взрыв в Одессе Фото: скриншот Взрыв в Одессе Фото: скриншот

На месте находятся оперативные службы, в том числе спасатели и полиция.

На месте удара в Одессе Фото: скриншот На месте удара в Одессе Фото: скриншот

В сети сообщают, что, вероятно, была совершена атака на одесского интернет-провайдера TeNet.

Глава Одесской военной администрации Олег Кипер, в свою очередь, сообщил, что враг нанёс удар по административному зданию, в результате чего были повреждены фасад и крыша, а также припаркованные рядом автомобили.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что обнародование снимков последствий сразу после атаки недопустимо, поскольку подобные фото и видео повышают риск повторного удара именно во время спасательной операции.

Видео дня

Ликвидация последствий Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

Позже Олег Кипер добавил, что пожар, возникший в результате вражеского удара, ликвидирован. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Удар по Одессе: последствия

Телекоммуникационная компания Tenet сообщила, что был нанесен удар по технологическому комплексу, в результате чего зафиксированы значительные повреждения систем жизнеобеспечения объекта, в частности систем охлаждения и энергогенерирующего оборудования.

"Дальнейшая эксплуатация поврежденной площадки в настоящее время находится под большим вопросом", — подчеркнул провайдер и предупредил, что у части абонентов возможны перебои с доступом к интернету и отдельным сервисам. Специалисты компании уже принимают меры по минимизации последствий.

Помещение после российского удара Фото: скриншот Помещение после российского удара Фото: скриншот

Кроме того, в сети появились кадры, на которых видны последствия удара по зданию одесского провайдера.

Напомним, что в Киеве после российского удара ракетами "Циркон" 10 октября сначала остановилась "синяя ветка" метрополитена, а впоследствии — и остальные маршруты.

Также Фокус сообщал, что в Киеве произошло попадание по лодочной станции в Оболонском районе на берегу Днепра.