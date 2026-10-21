У Калінінградській області РФ розбився Су-30СМ: чи вижили пілоти (відео)

Причини падіння винищувача Су-30СМ російські джерела не називають, а сам літак упав на поле між двома селами.

Російський багатоцільовий винищувач Су-30СМ упав у Калінінградській області 21 жовтня. Обидва пілоти встигли катапультуватися, повідомляє ТААС.

Літак розбився на полі між селами Тимофіївка та Зелений Бір у Черняховському районі, тобто у східній частині області. За даними російських медіа, інцидент стався о 12:53, проте за яким часом – не уточнюється. Про падіння повідомило також джерело "Интерфакса" в Міноборони РФ.

Екіпаж із двох осіб, згідно з інформацією, покинув борт до падіння машини. Пілоти отримали травми, їх доставили до лікарні.

Варто зазначити, що Су-30СМ – двомісний багатоцільовий важкий винищувач покоління 4++. Його призначення полягає в завоюванні переваги в повітрі та ударах по наземних і надводних цілях. Машина має двигуни з керованим вектором тяги, що забезпечує надманевреність, і здатна виконувати бойові завдання будь-якої пори доби та в складних метеоумовах.

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Причин інциденту російська сторона на момент публікації не назвала.

Раніше повідомлялося, що на військовому аеродромі "Борисоглєбськ" у Воронезькій області знищено чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34, ще дві машини тієї ж моделі пошкоджено.

Також військовий кореспондент Сергій Місюра звернув увагу на успішну операцію проти російської авіації у Воронезькій області, зазначивши, що восени Україна почала досягати серйозніших результатів у боротьбі з ворогом.