Причины крушения истребителя Су-30СМ российские источники не называют, а сам самолёт упал на поле между двумя деревнями.

Российский многоцелевой истребитель Су-30СМ разбился в Калининградской области 21 октября. Оба пилота успели катапультироваться, сообщает ТААС.

Самолет разбился на поле между селами Тимофеевка и Зеленый Бор в Черняховском районе, то есть в восточной части области. По данным российских СМИ, инцидент произошел в 12:53, однако точное время не уточняется. О крушении сообщил также источник "Интерфакса" в Минобороны РФ.

По имеющимся данным, экипаж из двух человек покинул борт до падения самолета. Пилоты получили травмы и были доставлены в больницу.

Стоит отметить, что Су-30СМ — двухместный многоцелевой тяжелый истребитель поколения 4++. Его назначение заключается в обеспечении превосходства в воздухе и нанесении ударов по наземным и надводным целям. Машина оснащена двигателями с управляемым вектором тяги, что обеспечивает сверхманевренность, и способна выполнять боевые задачи в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

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На момент публикации российская сторона не назвала причины инцидента.

Ранее сообщалось, что на военном аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области были уничтожены четыре истребителя-бомбардировщика Су-34, еще два самолета той же модели получили повреждения.

Кроме того, военный корреспондент Сергей Мисюра обратил внимание на успешную операцию против российской авиации в Воронежской области, отметив, что осенью Украина начала добиваться более значительных результатов в борьбе с врагом.