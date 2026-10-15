"Были готовы к ударам по Украине": Зеленский подтвердил поражение российских Су-34

Четыре истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожены, еще два борта той же модели повреждены на военном аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области РФ.

Успешную атаку на самолеты, которые россияне использовали для террора нашей страны, подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

"Именно эти самолеты были готовы к новым ударам по Украине и снаряжены авиабомбами", — написал он.

По его словам, по целям был использован "длинный Нептун".

Зеленский поблагодарил воинов Военно-Морских Сил за меткость. Он также сообщил, что дальнобойные удары были нанесены по месту хранения и запуска ударных дронов в Орловском регионе. Кроме того, поражена цель в Черном море.

"Наши справедливые ответы на весь российский террор против Украины. Россия затягивает войну, значит, наши дальнобойные операции будут продолжаться", — пообещал политик.

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Удар по аэродрому "Борисоглебск" — что известно

Первые сообщения о взрывах в районе аэродрома в Воронежской области появились в 22:14 в Telegram-канале Exilenova+. Местные власти предупредили о ракетной опасности, а в пабликах писали о возможном ударе украинских крылатых ракет "Фламинго" и показывали зарево над самолетами.

Утром командование ВМС ВСУ подтвердило атаку на аэродром, уточнив, что поражены шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34, которыми РФ обстреливает позиции Сил обороны на фронте и прифронтовые города.

Позже осинтеры, изучив спутниковые снимки, пришли к выводу, что уничтожено не менее четырех бортов. В свою очередь российские военные блогеры называли эту информацию ложью.

Напомним, РФ ударила по супермаркету в Одесской области реактивным дроном среди бела дня.