"Були готові до ударів по Україні": Зеленський підтвердив ураження російських Су-34

Чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34 знищено, ще два літаки тієї ж моделі пошкоджено на військовому аеродромі "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на літаки, які росіяни використовували для терору проти нашої країни.

"Саме ці літаки були готові до нових ударів по Україні й оснащені авіабомбами", — написав він.

За його словами, для досягнення цілей було використано "довгий Нептун".

Зеленський подякував бійцям Військово-морських сил за влучність. Він також повідомив, що було завдано дальнобійних ударів по місцях зберігання та запуску ударних дронів у Орловській області. Крім того, було уражено ціль у Чорному морі.

"Наші справедливі відповіді на весь російський терор проти України. Росія затягує війну, отже, наші далекобійні операції триватимуть", — пообіцяв політик.

Видео дня

Удар по аеродрому "Борисоглєбськ" — що відомо

Перші повідомлення про вибухи в районі аеродрому у Воронезькій області з’явилися о 22:14 у Telegram-каналі Exilenova+. Місцева влада попередила про ракетну небезпеку, а в пабліках писали про можливий удар українських крилатих ракет "Фламінго" і показували зарево над літаками.

Вранці командування ВМС ЗСУ підтвердило атаку на аеродром, уточнивши, що було знищено шість винищувачів-бомбардувальників Су-34, якими РФ обстрілює позиції Сил оборони на фронті та прифронтові міста.

Пізніше аналітики, вивчивши супутникові знімки, дійшли висновку, що було знищено щонайменше чотири літаки. У свою чергу, російські військові блогери називали цю інформацію брехнею.

Нагадаємо, що РФ завдала удару по супермаркету в Одеській області за допомогою реактивного дрона серед білого дня.