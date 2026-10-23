Трамп заявив про скасування, а дрони втрачають зв'язок: обмеження Starlink для БпЛА досі діють

Перехоплювачі й далі не можуть працювати на високій швидкості: за словами військових, зв'язок обривається, коли дрон перевищує 160 км/год. Тести почалися ввечері четверга, одразу після слів Трампа про відновлення сервісу, і покращення є, проте обмеження залишилися.

Українські перехоплювачі станом на ранок п'ятниці, 23 жовтня, усе ще не могли використовувати високошвидкісний інтернет для збивання російських ударних дронів і для операцій на середній дистанції. Про це заявили українські чиновники та оператор дронів – попри те, що президент США Дональд Трамп повідомив про скасування Ілоном Маском обмежень швидкості для сервісу Starshield. Про це пише Politico.

Ідеться не про швидкість інтернету, а про швидкість руху самого апарата: щойно дрон розганяється понад встановлену межу, термінал втрачає сигнал.

"Ранкові випробування показують, що обмеження швидкості 140–160 км/год все ще діють, а навігація працює неправильно", – сказав виданню український урядовець на умовах анонімності.

Видео дня

Представник Міністерства оборони заявив у п'ятницю, що станом на ранок випадки втрати зв'язку на швидкості 161 км/год усе ще спостерігаються, а підтвердження скасування обмеження наразі немає.

Перевіряти обмеження українські підрозділи дронів почали ввечері четверга – невдовзі після того, як Трамп сказав журналістам, що Маск відновив роботу Starlink. Результати виявилися неоднозначними: окремі випробування зафіксували швидкість до 200 км/год над Чорним морем і покращення в роботі, однак дрони все одно швидко втрачали сигнал, перевищивши позначку 160 км/год.

"Отже, ключовий момент: ми розганяємося до понад 180 км/год, летимо кілька хвилин, зв'язок обривається. Він падає до 140–150 км/год, а потім відновлюється – але ситуація краща. Тож він працює краще, але з постійними перервами зв'язку", – описав ситуацію пілот дрона.

Раніше повідомлялося, що радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин також заявив: обмеження швидкості Starlink для України не скасували. Його комент з'явився у відповідь на повідомлення журналіста The Wall Street Journal Алекса Варда про розмову Трампа з Маском. За даними журналіста, американський президент попросив керівника SpaceX зняти обмеження з військової версії зв'язку, і після цієї розмови система в четвер, 22 жовтня, працювала у звичнішому режимі.

Також Міноборони України підписало з фінськими компаніями ICEYE та Nokia лист про наміри щодо співпраці в космосі – це дозволить створити власну захищену систему супутникового зв'язку під українським контролем. Проте перші супутники можуть з'явитися на орбіті не раніше 2028 року, а вартість усієї системи експерти оцінюють щонайменше у 2 млрд доларів.