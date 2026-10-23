Трамп заявил об отмене, а дроны теряют связь: ограничения Starlink для БПЛА по-прежнему действуют

Перехватчики по-прежнему не могут работать на высокой скорости: по словам военных, связь обрывается, когда дрон превышает скорость 160 км/ч. Тесты начались вечером в четверг, сразу после заявления Трампа о возобновлении работы сервиса, и улучшения есть, однако ограничения остались.

Утром 23 октября украинские перехватчики по-прежнему не могли использовать высокоскоростной интернет для сбивания российских ударных дронов и для операций на средней дистанции. Об этом заявили украинские чиновники и оператор дронов — несмотря на то, что президент США Дональд Трамп сообщил об отмене Илоном Маском ограничений скорости для сервиса Starshield. Об этом пишет Politico.

Речь идет не о скорости интернета, а о скорости движения самого аппарата: как только дрон разгоняется выше установленного предела, терминал теряет сигнал.

"Утренние испытания показывают, что ограничения скорости 140–160 км/ч по-прежнему действуют, а навигация работает некорректно", — заявил изданию украинский чиновник на условиях анонимности.

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Представитель Министерства обороны заявил в пятницу, что по состоянию на утро случаи потери связи на скорости 161 км/ч по-прежнему наблюдаются, а подтверждения отмены ограничения пока нет.

Украинские подразделения начали проверять ограничения дронов вечером в четверг — вскоре после того, как Трамп заявил журналистам, что Маск возобновил работу Starlink. Результаты оказались неоднозначными: в ходе отдельных испытаний была зафиксирована скорость до 200 км/ч над Черным морем и улучшение работы, однако дроны все равно быстро теряли сигнал, превысив отметку в 160 км/ч.

"Итак, ключевой момент: мы разгоняемся до скорости свыше 180 км/ч, летим несколько минут, связь обрывается. Скорость падает до 140–150 км/ч, а затем восстанавливается — но ситуация улучшается. Таким образом, он работает лучше, но с постоянными перебоями связи", — описал ситуацию пилот дрона.

Ранее сообщалось, что советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин также заявил: ограничение скорости Starlink для Украины не сняли. Его комментарий появился в ответ на сообщение журналиста The Wall Street Journal Алекса Варда о разговоре Трампа с Маском. По данным журналиста, американский президент попросил главу SpaceX снять ограничения с военной версии связи, и после этого разговора система в четверг, 22 октября, работала в более привычном режиме.

Кроме того, Минобороны Украины подписало с финскими компаниями ICEYE и Nokia письмо о намерениях по сотрудничеству в космической сфере — это позволит создать собственную защищенную систему спутниковой связи под контролем Украины. Однако первые спутники могут появиться на орбите не раньше 2028 года, а стоимость всей системы эксперты оценивают как минимум в 2 млрд долларов.