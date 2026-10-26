Жодної "суверенної балістики": ГУР пояснило, на чому РФ виробляє свої ракети

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані про 30 одиниць іноземного технологічного обладнання, яке використовують російські підприємства, що виробляють балістичні ракети та їхні частини. За даними розвідки, серед виробників дедалі більше китайських верстатів, зокрема п'яти осьових.

У ГУР заявляють, що російський військово-промисловий комплекс зберігає значну залежність від іноземних технологій. За оцінкою відомства, Росія досі не може замінити промислове обладнання світових виробників власними аналогами.

У публікації йдеться про обладнання китайського, німецького, тайванського, американського, турецького, швейцарського та італійського виробництва. Його використовують заводи, які виготовляють балістичні ракети та компоненти до них: висотоміри, аеродинамічні керма, гіроскопи тощо.

Серед прикладів у ГУР навели:

5-осьовий універсальний обробний центр GX-650 виробництва Hyper Machine Tool (КНР). За даними розвідки, його використовує Воткінський завод, який виробляє балістичні ракети 9М723 "Іскандер-М" та ракетну частину аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал";

токарні та фрезерні обробні центри Shtral (КНР), які задіяні на АТ "ПЕМЗ "Молот". За даними ГУР, це підприємство виготовляє блоки електронного обладнання для ракет "Іскандер-М";

вимірювальне обладнання німецького виробника Rohde & Schwarz на УПКБ "Деталь", яке, за інформацією розвідки, виготовляє висотоміри для ракет "Циркон".

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Лише невеликий перелік іноземного обладнання, яке використовує РФ для виробництва ракет Фото: Скриншот

У ГУР також зазначають, що китайські верстати містять європейські, японські та тайванські компоненти: системи ЧПУ, сервоприводи, високоточні шпинделі та підшипники, вимірювальні та поворотні системи, лінійні напрямні, засоби термостабілізації та контролю обробки.

Що пропонують зробити

Щоб позбавити Росію можливості продовжувати війну, у ГУР закликають:

посилити контроль за кінцевим споживачем і фактичним місцем використання продукції, зокрема запровадити виїзні перевірки за задекларованою адресою встановлення обладнання;

поширити посилений контроль на запчастини, компоненти, технічні рідини, витратні матеріали, програмне забезпечення, оновлення та сервісне обслуговування;

регулярно перевіряти дистриб'юторів, дилерів та інших посередників, особливо тих, що постачають продукцію до юрисдикцій підвищеного ризику, а також виявляти ознаки реекспорту чи зміни кінцевого користувача;

розслідувати випадки появи продукції виробника в російському ВПК, встановлювати ланцюги постачання та припиняти поставки через відповідних посередників;

обмежити постачання ЧПУ, інструменту та інших складників китайським виробникам, які постачають обладнання підприємствам російського ВПК.

Раніше ми повідомляли, що Україна атакувала завод "Енергія" у Липецькій області РФ. Удар було завдано крилатими ракетами Storm Shadow, а сам завод виробляв батареї для "Іскандерів" та "Цирконів".

Нагадаємо, що завод "Енергія" в Єльці вже неодноразово зазнавав атак. Одна з них сталася на початку січня.