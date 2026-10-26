Никакой "суверенной баллистики": ГУР объяснило, на чем РФ производит свои ракеты

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о 30 единицах иностранного технологического оборудования, которое используют российские предприятия, производящие баллистические ракеты и их компоненты. По данным разведки, среди производителей становится всё больше китайских станков, в частности пятиосевых.

В ГУР заявляют, что российский военно-промышленный комплекс по-прежнему в значительной степени зависит от иностранных технологий. По оценке ведомства, Россия до сих пор не может заменить промышленное оборудование мировых производителей собственными аналогами.

В публикации речь идет об оборудовании китайского, немецкого, тайваньского, американского, турецкого, швейцарского и итальянского производства. Его используют заводы, производящие баллистические ракеты и компоненты к ним: высотомеры, аэродинамические рули, гироскопы и т. д.

В числе примеров в ГУР привели:

5-осевой универсальный обрабатывающий центр GX-650 производства Hyper Machine Tool (КНР). По данным разведки, его использует Воткинский завод, производящий баллистические ракеты 9М723 "Искандер-М" и ракетную часть аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал";

токарные и фрезерные обрабатывающие центры Shtral (КНР), задействованные на АО "ПЭМЗ "Молот". По данным ГУР, это предприятие изготавливает блоки электронного оборудования для ракет "Искандер-М";

измерительное оборудование немецкого производителя Rohde & Schwarz на УПКБ "Деталь", которое, по информации разведки, производит высотомеры для ракет "Циркон".

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Вот лишь небольшой перечень иностранного оборудования, которое используется РФ для производства ракет Фото: Скриншот

В ГУР также отмечают, что китайские станки содержат европейские, японские и тайваньские компоненты: системы ЧПУ, сервоприводы, высокоточные шпиндели и подшипники, измерительные и поворотные системы, линейные направляющие, средства термостабилизации и контроля обработки.

Что предлагают сделать

Чтобы лишить Россию возможности продолжать войну, в ГУР призывают:

усилить контроль за конечным потребителем и фактическим местом использования продукции, в частности ввести выездные проверки по заявленному адресу установки оборудования;

распространить усиленный контроль на запчасти, компоненты, технические жидкости, расходные материалы, программное обеспечение, обновления и сервисное обслуживание;

регулярно проверять дистрибьюторов, дилеров и других посредников, особенно тех, кто поставляет продукцию в юрисдикции повышенного риска, а также выявлять признаки реэкспорта или смены конечного пользователя;

расследовать случаи появления продукции производителя в российском ВПК, выявлять цепочки поставок и прекращать поставки через соответствующих посредников;

ограничить поставки ЧПУ, инструмента и других компонентов китайским производителям, поставляющим оборудование предприятиям российского ВПК.

Ранее мы сообщали, что Украина нанесла удар по заводу "Энергия" в Липецкой области РФ. Удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow, а сам завод производил батареи для "Искандеров" и "Цирконов".

Напомним, что завод "Энергия" в Ельце уже неоднократно подвергался нападениям. Одно из них произошло в начале января.