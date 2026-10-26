Зеленський у 21-й раз продовжив воєнний стан і мобілізацію в Україні на 90 днів

26 жовтня Верховна Рада отримала підписані президентом України закони про воєнний стан та мобілізацію.

Закон № 5029-IX продовжує термін дії воєнного стану в Україні з 31 жовтня 2026 року на 90 діб, до 29 січня 2027 року, а закон № 5030-IX передбачає продовження терміну проведення загальної мобілізації на той же період. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Перш ніж надіслати документи на підпис главі держави, Верховна Рада схвалила їх під час пленарного засідання.

За продовження воєнного стану проголосували 293 народні депутати, за мобілізацію — 281 парламентарій.

Це — вже 21-е продовження з початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Попереднє рішення Зеленського та Верховної Ради про продовження воєнного стану та мобілізації у зв’язку з війною РФ проти України було ухвалено 24 липня 2026 року.

Видео дня

Раніше ми також повідомляли, що в Україні під час воєнного стану діють обмеження, які експерти називають відносно помірними. Зокрема, голова Ради резервістів ЗСУ зазначав, що значна частина обмежень не є максимально жорсткою порівняно з іншими країнами у воєнний час. Водночас ці правила спрямовані на забезпечення обороноздатності та стабільної роботи держави в умовах війни.

Нагадаємо, волонтерка та керівниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська висловилася щодо несправедливого розподілу мобілізаційного навантаження в суспільстві. За словами Берлінської, народні депутати могли б показати приклад і піти в армію хоча б на рік, щоб забезпечити ротацію бійців і зняти навантаження з оборонно-промислового комплексу.