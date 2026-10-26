Зеленский в 21-й раз продлил военное положение и мобилизацию в Украине на 90 дней

26 октября Верховная Рада получила подписанные президентом Украины законы о военном положении и мобилизации.

Закон 5029-IX продлевает срок действия военного положения в Украине с 31 октября 2026 года на 90 суток, до 29 января 2027 года, а закон 5030-IX предусматривает продление срока проведения общей мобилизации на тот же период. Об этом сообщается на сайте парламента.

Прежде, чем отправить документы на подпись главе государства, Верховная Рада поддержала их во время пленарного заседания.

За продление военного положения проголосовали 293 народных депутата, за мобилизацию – 281 парламентарий.

Это — уже 21-е продление с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Предварительное решение Зеленского и Верховной Рады о продлении военного положения и мобилизации в связи с войной РФ против Украины было принято 24 июля 2026 года.

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Ранее мы также информировали, что в Украине во время военного положения действуют ограничения, которые эксперты называют относительно умеренными. В частности, председатель Совета резервистов ВСУ отмечал, что значительная часть ограничений не является максимально жесткой по сравнению с другими странами в военное время. В то же время эти правила направлены на обеспечение обороноспособности и стабильной работы государства в условиях войны.

Напомним, волонтер и руководительница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская высказалась по поводу несправедливого распределения мобилизационной нагрузки в обществе. По словам Берлинской, народные депутаты могли бы показать пример и пойти в армию хотя бы на год, чтобы обеспечить ротацию бойцов и снять нагрузку с оборонно-промышленного комплекса.