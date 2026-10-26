Рада продлила военное положение в Украине до 29 января 2027: когда закон вступит в силу

Верховная Рада продлила военное положение в Украине ещё на 90 дней — до 29 января 2027 года. За соответствующий законопроект проголосовали 293 народных депутата.

Об этом сообщает корреспондент "Укринформа".

Речь идет о законопроекте № 16182 "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине".

Закон вступит в силу 31 октября. Согласно документу, военное положение будет действовать до 29 января 2027 года.

По данным народного депутата Ярослава Железняка, законопроект № 16182 поддержали 293 народных депутата. Против проголосовал один депутат, никто не воздержался, ещё 22 парламентария не голосовали. Всего в голосовании приняли участие 316 депутатов. Железняк отметил, что это уже 21-й раз, когда действующий состав Верховной Рады голосует за продление военного положения.

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Отдельно парламент рассмотрел вопрос о продлении всеобщей мобилизации. Сначала 234 народных депутата поддержали упрощенную процедуру рассмотрения этого вопроса. Ярослав Железняк уточнил, что это голосование касалось именно процедуры, а не принятия закона.

Впоследствии Верховная Рада поддержала законопроект № 16183 о продлении всеобщей мобилизации до 29 января 2027 года. За него проголосовал 281 народный депутат. Новый срок составит 90 дней — с 31 октября 2026 года по 29 января 2027 года.

Напомним, 26 октября президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине ещё на 90 дней — с 31 октября 2026 года по 29 января 2027 года. Документы зарегистрированы под номерами №16182 и №16183 соответственно.

24 июля президент подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней — до 31 октября 2026 года. Это стало 20-м продлением этих мер с начала полномасштабного вторжения России.