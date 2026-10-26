Рада продовжила воєнний стан в Україні до 29 січня 2027: коли закон набуде чинності

Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні ще на 90 днів — до 29 січня 2027 року. За відповідний законопроєкт проголосували 293 народних депутати.

Про це повідомляє кореспондент "Укрінформу".

Йдеться про законопроєкт №16182 "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні".

Закон набере чинності 31 жовтня. Згідно з документом, воєнний стан діятиме до 29 січня 2027 року.

За даними народного депутата Ярослава Железняка, законопроєкт №16182 підтримали 293 народних депутати. Проти проголосував один депутат, ніхто не утримався, ще 22 парламентарі не голосували. Загалом у голосуванні взяли участь 316 депутатів. Железняк зазначив, що це вже 21-й раз, коли чинне скликання Верховної Ради голосує за продовження воєнного стану.

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Окремо парламент розглянув питання продовження загальної мобілізації. Спочатку 234 народні депутати підтримали скорочену процедуру розгляду цього питання. Ярослав Железняк уточнив, що це голосування стосувалося саме процедури, а не ухвалення закону.

Згодом Верховна Рада підтримала законопроєкт №16183 про продовження загальної мобілізації до 29 січня 2027 року. За нього проголосував 281 народний депутат. Новий термін становитиме 90 днів — із 31 жовтня 2026 року до 29 січня 2027 року.

Нагадаємо, 26 жовтня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів — з 31 жовтня 2026 року до 29 січня 2027 року. Документи зареєстрували під номерами №16182 та №16183 відповідно.

24 липня президент підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів — до 31 жовтня 2026 року. Тоді це стало 20-м продовженням цих заходів від початку повномасштабного вторгнення Росії.