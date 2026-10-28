Росіянин здав координати своїх: під Мангушем уражено командний пункт та склади, – АТЕШ

Командний пункт і польові склади боєприпасів під Мангушем на Донеччині вдалося розкрити завдяки наводці російського військового, який сам вийшов на зв'язок із підпіллям. Про це заявив рух "АТЕШ", офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Російський військовослужбовець, мобілізований у 2022 році, передав підпільникам дані про командний пункт окупантів під Мангушем на Донеччині. Про це повідомив рух "АТЕШ" у своєму Telegram-каналі.

За версією руху, військовий звернувся до підпілля сам — через систематичні знущання з боку командирів. Завдяки ньому вдалося розкрити не окремі позиції, а цілий вузловий район: і командний пункт, і польові склади з боєприпасами. Координати, як стверджують у русі, оперативно передали Силам оборони України.

У повідомленні йдеться, що точні удари знищили командний пункт і пускові установки, а також повністю зірвали зв'язок, паралізували управління й пригнітили вогневий потенціал окупантів на цій ділянці.

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АТЕШ заявив про удар під Мангушем

Своє звернення рух завершив тезою, що Володимир Путін не збирається припиняти війну попри великі втрати й проводить приховану мобілізацію, тому російську армію та режим потрібно спинити.

Варто зазначити, що інформація надійшла з єдиного джерела — самого руху "АТЕШ". Генеральний штаб та інші офіційні структури удар під Мангушем на момент публікації матеріалу факт влучання не підтверджували, дату події в повідомленні не вказано, а перевірити наслідки за незалежними даними неможливо.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України уразили "Башнефть-УНПЗ" в Уфі та Куйбишевський НПЗ у Самарі — на території обох підприємств зафіксували пожежі.

Також повідомлялося, що 26 серпня внаслідок ракетних ударів по основному та запасному командних пунктах росіян у районі Донецька загинув підполковник штабу 41-ї загальновійськової армії Збройних сил РФ Андрій Моїсеєнко.