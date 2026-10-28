Россиянин сдал координаты своих: под Мангушем поражен командный пункт и склады, - АТЕШ

Командный пункт и полевые склады боеприпасов под Мангушем в Донецкой области удалось обнаружить благодаря информации, предоставленной российским военнослужащим, который сам вышел на связь с подпольем. Об этом заявило движение "АТЕШ", официального подтверждения этой информации пока нет.

Российский военнослужащий, мобилизованный в 2022 году, передал подпольщикам данные о командном пункте оккупантов под Мангушем в Донецкой области. Об этом сообщило движение "АТЕШ" в своём Telegram-канале.

По версии движения, военный сам обратился к подполью — из-за систематических издевательств со стороны командиров. Благодаря ему удалось раскрыть не отдельные позиции, а целый узловой район: и командный пункт, и полевые склады с боеприпасами. Координаты, как утверждают в движении, оперативно передали Силам обороны Украины.

В сообщении говорится, что точные удары уничтожили командный пункт и пусковые установки, а также полностью сорвали связь, парализовали управление и подавили огневой потенциал оккупантов на этом участке.

Видео дня

АТЕШ сообщил об ударе под Мангушем

В заключение своего обращения движение высказало мнение, что Владимир Путин не собирается прекращать войну, несмотря на большие потери, и проводит скрытую мобилизацию, поэтому российскую армию и режим необходимо остановить.

Стоит уточнить, что информация поступила из единственного источника — самого движения "АТЕШ". Генеральный штаб и другие официальные структуры на момент публикации материала не подтверждали факт попадания в Мангуш, дата события в сообщении не указана, а проверить последствия по независимым данным невозможно.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины нанесли удар по "Башнефть-УНПЗ" в Уфе и Куйбышевскому НПЗ в Самаре — на территории обоих предприятий были зафиксированы пожары.

Также сообщалось, что 26 августа в результате ракетных ударов по основному и запасному командным пунктам российских войск в районе Донецка погиб подполковник штаба 41-й общевойсковой армии Вооружённых сил РФ Андрей Моисеенко.