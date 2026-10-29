РФ виготовляє більше балістики, ніж світ — Patriot: Сергій "Флеш" розкрив гірку правду

Росія разом із союзниками випускає більше балістичних ракет, ніж увесь світ виробляє перехоплювачів до Patriot. Таку оцінку дав радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов. Україна могла б налагодити власне виробництво PAC-3, однак потрібних комплектуючих на світовому ринку просто немає.

Балістичних ракет Росія з союзниками виготовляє більше, ніж весь світ випускає перехоплювачів до зенітних комплексів Patriot. Про це на брифінгу для журналістів сказав радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає кореспондентка "Шелтера".

"Росія виробляє балістичних ракет більше, ніж у світі виробляється Patriot проти цих ракет. Тобто цей баланс дуже дивно виглядає. Якщо ми додаємо сюди ще північнокорейські ракети, додаємо сюди ракети, які виробляє Іран, тобто ми розуміємо, що у світі потрібно збільшувати кількість виробництва антибалістичних ракет PAC-3, наприклад", – заявив він.

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За його словами, Пентагон намагається наростити випуск антибалістичних ракет, однак зробити це складно.

Отримати ліцензію й організувати вузлову підземну збірку таких ракет, на думку Бескрестнова, завдання цілком реалістичне. Проблема лежить в іншій площині – у дефіциті компонентів на світовому ринку.

"Коли ми далі питаємо, що нам потрібно комплектуючі для оцих ракет. Хто робить систему там радарів? Це важлива частина, як серце, можна сказати, ракети. Це там Boeing, наприклад. А що там у Boeing? А у Boeing черга вже є на кілька років на оці системи, тому що вони їх виробляють обмежено. І щоб ми отримували від Boeing оці комплектуючі, потрібно, щоб Boeing збільшив обсяги виробництва. Вони працюють над цим, але зараз цього нема", – пояснив радник президента.

Київ пропонував партнерам схему: передати перехоплювачі зараз, а повернути їх через два-три роки, коли Україна налагодить власне виробництво. Поки що це не працює.

Причину Бескрестнов бачить у тому, що європейські країни зважають на нестабільність у світі. За рік-два ситуація може змінитися будь-як, тому власний запас ракет потрібен і їм самим.

Раніше повідомлялося, що рішення щодо ракет для Patriot і NASAMS майже місяць лежить без підпису голови Пентагону Піта Гегсета. Володимир Зеленський доручив підняти це питання перед Вашингтоном повторно й додав, що паралельно Київ домовляється про перехоплювачі з Європою та іншими партнерами.

Також повідомлялося, що російські ракети й дрони стають швидшими та дешевшими, а їхнє перехоплення обходиться Україні дорожче. Нові "Філіни" та реактивні "Герані" здатні змінити правила повітряної війни, і мобільні вогневі групи вже не встигають за такими цілями – про це в інтерв'ю Фокусу говорив Анатолій Храпчинський.