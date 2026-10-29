РФ производит больше баллистики, чем мир - Patriot: Сергей "Флэш" раскрыл горькую правду

Россия вместе с союзниками выпускает больше баллистических ракет, чем весь мир производит перехватчиков для системы "Пэтриот". Такую оценку дал советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов. Украина могла бы наладить собственное производство PAC-3, однако необходимых комплектующих на мировом рынке просто нет.

РФ вместе с союзниками производит больше баллистических ракет, чем весь мир выпускает перехватчиков для зенитных комплексов Patriot. Об этом на брифинге для журналистов заявил советник президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов, передает корреспондент "Шелтера".

"Россия производит больше баллистических ракет, чем в мире производится ракет "Патриот" для противодействия этим ракетам. То есть этот баланс выглядит весьма странно. Если мы добавим сюда ещё северокорейские ракеты, добавим сюда ракеты, которые производит Иран, то есть мы понимаем, что в мире нужно увеличивать объёмы производства противоракетных ракет PAC-3, например", — заявил он.

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По его словам, Пентагон пытается нарастить производство противоракетных ракет, однако сделать это сложно.

Получить лицензию и наладить узловую подземную сборку таких ракет, по мнению Бескрестнова — вполне реальная задача. Проблема заключается в другом — в дефиците компонентов на мировом рынке.

"Когда мы далее спрашиваем, что нам нужны комплектующие для этих ракет. Кто производит систему радаров? Это важная часть, как сердце, можно сказать, ракеты. Это, например, Boeing. А что там у Boeing? У Boeing уже есть очередь на несколько лет на эти системы, потому что они производят их в ограниченном количестве. И чтобы мы получали от Boeing эти комплектующие, нужно, чтобы Boeing увеличил объемы производства. Они работают над этим, но пока этого нет", – пояснил советник президента.

Киев предлагал партнерам следующую схему: передать перехватчики сейчас, а вернуть их через два-три года, когда Украина наладит собственное производство. Пока что это не срабатывает.

Бескрестнов видит причину в том, что европейские страны учитывают нестабильность в мире. За год-два ситуация может измениться как угодно, поэтому собственный запас ракет нужен и им самим.

Ранее сообщалось, что решение о поставках ракет для систем Patriot и NASAMS уже почти месяц ожидает подписи главы Пентагона Пита Хегсета. Владимир Зеленский поручил вновь поднять этот вопрос перед Вашингтоном и добавил, что параллельно Киев ведет переговоры о поставках перехватчиков с Европой и другими партнерами.

Также сообщалось, что российские ракеты и дроны становятся быстрее и дешевле, а их перехват обходится Украине дороже. Новые "Филины" и реактивные "Герани" способны изменить правила воздушной войны, и мобильные огневые группы уже не успевают за такими целями – об этом в интервью "Фокусу" говорил Анатолий Храпчинский.