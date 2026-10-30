Що буде з відстрочками від мобілізації з 30 жовтня: Міноборони пояснило, кому їх продовжать автоматично

Понад 90% чинних відстрочок від мобілізації можуть продовжитися автоматично, без повторних заяв і звернень до державних установ. Процес триває до 30 жовтня.

У Міністерстві оборони пояснили, що підстави для продовження перевіряють за єдиними правилами на основі даних державних реєстрів. Результат можна побачити в застосунку Резерв+.

Як дізнатися, чи продовжилась відстрочка

У відомстві зазначають, що відстрочки продовжують поступово, тому сповіщення в Резерв+ надходять не всім одночасно. Якщо повідомлення ще немає, потрібно дочекатися результату перевірки. Сповіщення прийде в будь-якому разі: і коли відстрочку продовжили, і коли ні.

Після сповіщення про успішне продовження Міноборони радить перевірити новий строк:

відкрити Резерв+;

оновити електронний військово-обліковий документ;

переглянути строк відстрочки в розширених даних.

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Якщо в документі вказано "до завершення мобілізації", відстрочка діє до кінця поточного строку мобілізації. Конкретну дату можна побачити в розширених даних. За словами відомства, якщо мобілізацію продовжать і право на відстрочку збережеться, строк для визначених категорій також може оновитися автоматично.

Кого стосується автоматичне продовження

Автоматично відстрочку можуть продовжити 22 категорії громадян. Серед них люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки трьох і більше дітей, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти й аспіранти, науковці та працівники закладів вищої та професійної освіти, а також вчителі. До переліку також входять люди, які доглядають за тяжкохворими родичами, родичі загиблих або зниклих безвісти, військовослужбовці, звільнені з полону, та ті, хто уклав однорічний контракт у віці від 18 до 25 років.

Головна умова: підстава для відстрочки має залишатися чинною та підтверджуватися даними державних реєстрів. Продовження не залежить від того, де відстрочку оформили раніше: через Резерв+ чи ЦНАП. Сам застосунок відстрочки не продовжує, а лише показує актуальні дані з реєстру.

Що робити, якщо автоматично не продовжили

Резерв+ повідомить, якщо продовжити відстрочку не вдалося. У Міноборони наголошують, що це не обов'язково означає втрату права на неї: причиною можуть бути відсутні або застарілі дані в реєстрах.

У такому разі відомство радить перевірити й за потреби оновити дані в реєстрах, які підтверджують право на відстрочку. Далі потрібно подати новий запит через Резерв+, якщо така послуга доступна, або звернутися з документами до будь-якого ЦНАПу. Чинна відстрочка діє до завершення свого строку. Подавати заяву до ТЦК та СП не потрібно, наголошують у Міноборони.

Нова відстрочка онлайн: лише для 12 категорій

У Міноборони розрізняють автоматичне продовження й оформлення нової відстрочки. Онлайн у Резерв+ нову відстрочку наразі можуть оформити 12 категорій, зокрема люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки трьох і більше дітей, студенти й аспіранти та вчителі.

Перелік послуг планують розширювати. Нові з'являтимуться в Резерв+ в міру налагодження обміну даними між державними реєстрами, повідомили у відомстві.

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Також головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий заборонив комплектувати підрозділи військовими, які підозрюються у корупції або вже мають вироки у корупційних справах.