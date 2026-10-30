Что будет с отсрочками от мобилизации с 30 октября: Минобороны пояснило, кому их продлят автоматически

Более 90 % действующих отсрочек от мобилизации могут быть продлены автоматически, без повторных заявлений и обращений в государственные учреждения. Процесс продлится до 30 октября.

В Министерстве обороны пояснили, что основания для продления проверяются по единым правилам на основе данных государственных реестров. Результат можно увидеть в приложении "Резерв+".

Как узнать, продлена ли отсрочка

В ведомстве отмечают, что отсрочки продлевают постепенно, поэтому уведомления в "Резерв+" поступают не всем одновременно. Если уведомления пока нет, нужно дождаться результата проверки. Уведомление придет в любом случае: и если отсрочку продлили, и если нет.

После получения уведомления об успешном продлении Минобороны рекомендует проверить новый срок:

открыть "Резерв+";

обновить электронный военно-учетный документ;

просмотреть срок отсрочки в расширенных данных.

Видео дня

Если в документе указано "до завершения мобилизации", отсрочка действует до конца текущего срока мобилизации. Конкретную дату можно увидеть в расширенных данных. По словам ведомства, если мобилизацию продлят и право на отсрочку сохранится, срок для определенных категорий также может обновиться автоматически.

Кого касается автоматическое продление

Автоматически отсрочку могут продлить 22 категории граждан. Среди них — люди с инвалидностью, временно негодные к службе, родители троих и более детей, родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, студенты и аспиранты, ученые и работники учреждений высшего и профессионального образования, а также учителя. В перечень также входят люди, ухаживающие за тяжелобольными родственниками, родственники погибших или пропавших без вести, военнослужащие, освобожденные из плена, и те, кто заключил годичный контракт в возрасте от 18 до 25 лет.

Главное условие: основание для отсрочки должно оставаться в силе и подтверждаться данными государственных реестров. Продление не зависит от того, где отсрочка была оформлена ранее: через "Резерв+" или ЦНАП. Само приложение не продлевает отсрочку, а лишь отображает актуальные данные из реестра.

Что делать, если срок не продлили автоматически

"Резерв+" сообщит, если продлить отсрочку не удалось. В Минобороны отмечают, что это не обязательно означает утрату права на неё: причиной могут быть отсутствующие или устаревшие данные в реестрах.

В таком случае ведомство рекомендует проверить и, при необходимости, обновить данные в реестрах, подтверждающие право на отсрочку. Далее необходимо подать новый запрос через "Резерв+", если такая услуга доступна, или обратиться с документами в любой ЦНАП. Действующая отсрочка действует до истечения своего срока. Подавать заявление в ТЦК и СП не требуется, подчеркивают в Минобороны.

Новая отсрочка онлайн: только для 12 категорий

В Минобороны проводят различие между автоматическим продлением и оформлением новой отсрочки. Онлайн в системе "Резерв+" новую отсрочку в настоящее время могут оформить представители 12 категорий, в частности люди с инвалидностью, временно негодные к службе, родители троих и более детей, студенты и аспиранты, а также учителя.

Перечень услуг планируется расширять. Новые услуги будут появляться в "Резерв+" по мере налаживания обмена данными между государственными реестрами, сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах вводится постоянный мониторинг решений ВЛК, будет проводиться проверка обоснованности медицинских заключений и усилен контроль за направлением военнообязанных на осмотры.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый запретил комплектовать подразделения военнослужащими, подозреваемыми в коррупции или уже имеющими судимости по коррупционным делам.