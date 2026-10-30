Згорів дотла: бійці Третьої штурмової знищили дрон російський Мі-8 (відео)

Бійці батальйону безпілотних систем Третьої окремої штурмової бригади знищили російський вертоліт Мі-8.

Подробиці та відео операції бійці З-ї ОШБр опублікували на сторінці бригади в соціальних мережах.

За їхніми даними, під час рейду на ворожу логістику екіпаж дрона-камікадзе "Хорнет" зі взводу SKYFOM виявив Мі-8 противника та вилетів йому назустріч, через що тому довелося терміново змінити напрямок руху в небі.

Спочатку Мі-8 вдалося втекти від переслідування, оскільки крейсерська швидкість вертольота була вищою, ніж у ударних дронів, однак щойно він приземлився, українські захисники атакували його безпілотником у районі паливних баків.

Другий "Хорнет" успішно знищив ціль, повідомили у ЗСУ.

"У результаті атаки військовий вертоліт, який армія РФ використовує для перекидання особового складу, вантажів, евакуації та вогневої підтримки, згорів дотла — з чим і вітаємо", — йдеться у підписі до відео.

Видео дня

Військові наголосили, що знищена техніка коштує десятки мільйонів доларів.

У "КіберБорошно" уточнили, що Мі-8 було збито в селі Тарасівка Луганської області приблизно за 45 кілометрів від лінії бойового зіткнення. OSINT-аналітики також зауважили, що цей вертоліт "паркувався" там щонайменше з березня. Тобто російські військові навіть не думали його ховати чи кудись передислокувати.

Напередодні з'явилася інформація, що на військовому аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області РФ, за попередніми даними, силами ЗСУ було ліквідовано два винищувачі Су-34.

Нагадаємо, 15 жовтня в Борисоглібську було знищено щонайменше чотири літаки, якими ворог обстрілював прифронтові регіони України.