Сгорел дотла: бойцы Третьей штурмовой уничтожили дронами российский Ми-8 (видео)

Воины батальона беспилотных систем Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили российский вертолет Ми-8.

Детали и видео операции бойцы З-й ОШБр опубликовали на странице бригады в соцсетях.

По их информации, во время рейда на вражескую логистику, расчет дрона-камикадзе "Хорнет" из взвода SKYFOM обнаружил Ми-8 противника и вылетел ему наперерез, из-за чего тому пришлось срочно менять направление движения в небе.

Сначала Ми-8 удалось уйти от погони, поскольку крейсерская скорость вертолета была выше, чем у ударных дронов, однако как только он приземлился, украинские защитники атаковали его беспилотником в районе топливных баков.

Второй "Хорнет" успешно добил цель, отчитались в ВСУ.

"В результате атаки военный вертолет, который армия rf использует для переброски личного состава, грузов, эвакуации и огневой поддержки, сгорел дотла — с чем и поздравляем", — говорится в подписи к видео.

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Военные подчеркнули, что уничтоженная техника стоит десятки миллионов долларов.

В "КиберБорошно" уточнили, что Ми-8 был поражен в селе Тарасовка Луганской области примерно в 45 километрах от линии боевого столкновения. OSINTеры также подметили, что этот вертолет там "парковался" минимум с марта. То есть российские военные даже не думали его прятать или куда-то передислоцировать.

Накануне появилась информация, что на военном аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области РФ, по предварительным данным, силами ВСУ уничтожены два истребителя Су-34.

Напомним, 15 октября в Борисоглебске были уничтожены как минимум четыре самолета, которыми враг обстреливал прифронтовые регионы Украины.