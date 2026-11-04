Росіяни поцілили у ринок "7 кілометрі" на Одещині: на місці влучання пожежа, – ЗМІ (відео)

Над ринком "7 кілометр" під Одесою здійнявся стовп диму. Місцеві канали повідомляють про приліт реактивного дрона посеред робочого дня. Офіційного підтвердження удару саме по цьому об'єкту на момент публікації не було.

На території ринку "7 кілометр" під Одесою спалахнула пожежа. Місцеві канали повідомляють, що це сталося після прильоту, і публікують кадри, на яких видно стовп диму. За цими ж повідомленнями, удар припав на один із найбільших ринків країни посеред робочого дня.

Офіційного підтвердження удару по об'єкту станом на момент публікації названо не було. Не повідомлялося також ні про постраждалих, ні про масштаб загоряння, а тип застосованої зброї – ідеться про реактивний дрон типу "Герань". Наразі ця теза ґрунтується лише на повідомленнях у соцмережах.

Варто зазначити, що промтоварний ринок "Сьомий кілометр" вважається найбільшим промтоварним ринком в Україні та Європі. Він розташований поряд із Одесою у селищі Авангард, і своєю назвою завдячує місцю на сьомому кілометрі Овідіопольської дороги.

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Раніше повідомлялося, що Росія має намір застосувати до тисячі ракет, безпілотників та авіабомб, аби вивести з ладу українську енергосистему напередодні зими. Серед міст, які називають головними цілями, – Київ, Харків і Одеса.

Також повідомлялося, що для енергетичної кризи Росії не обов'язково знеструмлювати всю країну: приклад Херсона показує, що достатньо системних ударів по критичній інфраструктурі одного міста, щоб виникла загроза тривалої відсутності тепла, евакуації та комунальної катастрофи. Після удару по Одеській ТЕЦ експерт назвав міста, де такий сценарій може повторитися.