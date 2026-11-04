Россияне обстреляли рынок "7 километр" под Одессой: на месте попадания возник пожар, — СМИ (видео)

Над рынком "7 километр" под Одессой поднялся столб дыма. Местные телеканалы сообщают о попадании реактивного дрона в разгар рабочего дня. На момент публикации официального подтверждения удара именно по этому объекту не было.

На территории рынка "7 километр" под Одессой вспыхнул пожар. Местные каналы сообщают, что это произошло после прилета, и публикуют кадры, на которых виден столб дыма. Согласно этим же сообщениям, удар пришелся на один из крупнейших рынков страны в разгар рабочего дня.

Официального подтверждения удара по объекту на момент публикации не было. Также не сообщалось ни о пострадавших, ни о масштабах возгорания, а тип примененного оружия — речь идет о реактивном дроне типа "Герань". На данный момент этот вывод основан исключительно на сообщениях в социальных сетях.

Стоит отметить, что промтоварный рынок "Седьмой километр" считается крупнейшим промтоварным рынком в Украине и Европе. Он расположен рядом с Одессой в поселке Авангард, и свое название получил благодаря тому, что находится на седьмом километре Овидиопольской дороги.

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Ранее сообщалось, что Россия намерена применить до тысячи ракет, беспилотников и авиабомб, чтобы вывести из строя украинскую энергосистему в преддверии зимы. Среди городов, которые называют главными целями, — Киев, Харьков и Одесса.

Также сообщалось, что для возникновения энергетического кризиса в России не обязательно отключать электричество во всей стране: пример Херсона показывает, что достаточно системных ударов по критической инфраструктуре одного города, чтобы возникла угроза длительного отсутствия тепла, эвакуации и коммунальной катастрофы. После удара по Одесской ТЭЦ эксперт назвал города, где такой сценарий может повториться.