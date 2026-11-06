Кількість загиблих в Комишувасі зросла до 53 осіб: розбір завалів триває 5 добу

Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха 2 листопада зросла до 53 осіб. Серед них — рятувальники та поліцейські.

Пошуково-рятувальні роботи на місці події тривають уже п’яту добу, оскільки під завалами зруйнованого підземного укриття все ще можуть перебувати люди. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Що відомо про удар по Комишувасі

Уранці 2 листопада, близько 8:00, російські війська завдали масованого удару по Комишувасі, застосувавши авіабомби ФАБ-500 та ФАБ-3000. Тритонна бомба влучила безпосередньо в підземне укриття під місцевою школою, де в той момент переховувалися десятки цивільних.

Перший удар окупанти спрямували по мирних жителях, які зібралися для отримання гуманітарної допомоги. Згодом ворог підступно завдав другого удару — по рятувальниках і правоохоронцях, які прибули для евакуації людей та надання допомоги постраждалим.

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Унаслідок другого удару загинули співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Денис Коноваленко та Олексій Сущевський, а також поліцейські Михайло Буженко, Микола Баланда, Михайло Романов і Дмитро Бесєдін. На нагрудну камеру одного з поліцейських потрапили останні миті перед вибухом: видно, як цивільні спускаються в підвал після попередження про загрозу нових ударів керованими авіабомбами (КАБ).

Рятувальна операція та реакція

Пошуково-рятувальні роботи ускладнюються постійною загрозою нових авіаударів. Частина підземного укриття повністю зруйнована, на місці влучання утворилася величезна вирва, що вимагає залучення важкої техніки та екскаваторів для розбору завалів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що реакція міжнародної спільноти на цю трагедію є надто слабкою. Глава держави наголосив, що Україна терміново потребує додаткових систем протиповітряної оборони для захисту цивільного населення.

Нагадаємо, російські військові пабліки повідомили про атаку позицій 20-ї армії РФ під Лиманом на Донеччині, у якій нібито взяли участь 28 наземних роботизованих комплексів Третього армійського корпусу ЗСУ. За їхніми твердженнями, українські роботи атакували позиції без безпосередньої участі піхоти.

Крім того, Краснодарський край був під ударом БпЛА: ймовірно було уражено Афіпський НПЗ.