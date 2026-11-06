Число погибших в Камышевахе возросло до 53 человек: разбор завалов продолжается уже 5 суток

Число погибших в результате российского авиаудара по поселку Камышеваха 2 ноября возросло до 53 человек. Среди них — спасатели и полицейские.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются уже пятые сутки, поскольку под завалами разрушенного подземного укрытия все еще могут находиться люди. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Что известно об ударе по Камышевахе

Утром 2 ноября, около 8:00, российские войска нанесли массированный удар по Камышевахе, применив авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-3000. Трехтонная бомба попала непосредственно в подземное укрытие под местной школой, где в тот момент укрывались десятки мирных жителей.

Первый удар оккупанты нанесли по мирным жителям, собравшимся для получения гуманитарной помощи. Затем враг коварно нанес второй удар — по спасателям и правоохранителям, прибывшим для эвакуации людей и оказания помощи пострадавшим.

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В результате второго удара погибли сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Денис Коноваленко и Алексей Сущевский, а также полицейские Михаил Буженко, Николай Баланда, Михаил Романов и Дмитрий Беседин. На нагрудную камеру одного из полицейских попали последние мгновения перед взрывом: видно, как гражданские лица спускаются в подвал после предупреждения об угрозе новых ударов управляемыми авиабомбами (КАБ).

Спасательная операция и реакция

Поисково-спасательные работы затрудняются постоянной угрозой новых авиаударов. Часть подземного укрытия полностью разрушена, на месте попадания образовалась огромная воронка, что требует привлечения тяжелой техники и экскаваторов для разбора завалов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реакция международного сообщества на эту трагедию является слишком слабой. Глава государства подчеркнул, что Украина срочно нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны для защиты гражданского населения.

Напомним, российские военные паблики сообщили об атаке позиций 20-й армии РФ под Лиманом в Донецкой области, в которой якобы приняли участие 28 наземных роботизированных комплексов Третьего армейского корпуса ВСУ. По их утверждениям, украинские роботы атаковали позиции без непосредственного участия пехоты.

Кроме того, Краснодарский край подвергся удару беспилотных летательных аппаратов: предположительно был поражен Афипский НПЗ.