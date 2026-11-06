Україна визначила наступні цілі у відповідь на атаки РФ по енергетиці, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна визначила наступні кроки у відповідь на російські удари по енергетичній інфраструктурі. Операція проти нафтопереробної галузі Росії триватиме.

Український президент у своєму Телеграм пояснив, що удари по ворожих об'єктах триватимуть, адже російські війська продовжують атакувати українські електростанції, енергомережі, об'єкти теплопостачання та водопостачання.

Зеленський подякував українським підрозділам за точність далекобійних ударів, а також усім Силам оборони та безпеки України за системну роботу.

"Операція проти російської нафтопереробної галузі триває — у відповідь на російські удари по українських об'єктах енергетики", — зазначив президент.

Він наголосив, що російські війська не припиняють атакувати критичну інфраструктуру. Під ударами перебувають не лише об'єкти виробництва електроенергії, а й мережі та системи, які забезпечують тепло- і водопостачання.

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За словами Зеленського, російські військові також атакують цивільну логістику ракетами та ударними безпілотниками.

"Росіяни не змінюють характеру своєї агресивної активності, відмовились від деескалаційних кроків, про які говорили партнери, і розраховують на подальші удари. Ми визначили наступні наші відповіді", — заявив глава держави.

Водночас президент не розкрив, які саме об'єкти або напрямки можуть стати наступними цілями українських далекобійних операцій.

Раніше Фокус розповідав, що Володимир Зеленський назвав умову, за якої Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Зокрема, президент пропонував зупинити взаємні атаки на енергетичну інфраструктуру або забезпечити Україну ракетами Patriot.

Також ми повідомляли про масовану російську атаку на українську енергосистему 3 листопада, під час якої були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури в кількох областях. Росія завдала масштабного ракетного удару по енергетиці України: що відомо про наслідки.