Прорив та вода на Оболоні: яка загроза прямих ударів РФ по дамбі Київської ГЕС (відео)

Міцність дамби Київської ГЕС у Вишгороді можна порівняти з міцністю 60 мостів, пояснив архітектор Віктор Глеба. Тим часом народний депутат побоюється, що станеться прорив і вода піде на Оболонський район у Києві.

Народний депутат Юрій Камельчук у вечірньому ефірі медіа "Новини Live" 9 листопада заявив, що хвилюється за ситуацію на Вишгородській дамбі під Києвом, оскільки не впевнений, чи достатньо вона захищена. Зі слів нардепа, по дамбі вже були влучання засобів ураження ЗС РФ, і сліди удару досі бачать водії, які переїжджають споруду. Камельчук сказав, що у випадку прориву вода може піти на Оболонський район столиці, як колись затопило Поділ. Після тез нардепа до ефіру підключився архітектор Віктор Глеба, який заперечив тезу про легке руйнування дамби.

Київська ГЕС — тези про загрози для дамби див. з 18:20 та 1:30:00

"Затори на мостах — не єдина причина хвилювання, яка може бути в Києві. Дуже хотілося б сподіватися, що Вишгородська дамба дуже сильно захищена. Удари по ній були — "Кинджалами" по ній стріляли. Якщо ворог захоче та зосередиться там, то може статися прорив. А що у зв'язку з цим проривом [може статись] — дивіться історію, як коли колись був затоплений Поділ. Зараз під ризиком на дорозі [води] є Оболонь", — заявив нардеп.

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Заступник головного архітектора Києва у 2004-2008 роках Глеба заперечив тезу про те, що дамбу можна зруйнувати чи пошкодити так само, умовно, легко, як Північний та Південний мости, по яких влучала РФ. На питання ведучого, чи витримає дамба ГЕС удари РФ чи піде вода на спальні райони, архітектор заперечив такі припущення.

"Минулого року був удар ракетами по дамбі. Це опубліковано, є відео, фото. Я був на місці ураження. Там досі ще видно наслідки. І хочу сказати, що київська дамба дорівнює 60 мостам — якщо така аналогія вам прийнятна з точки зору міцності, стійкості конструктивних елементів. Дамба це ж не міст, це зовсім інша конструкція", — сказав Глеба.

Щодо мостів архітектор зауважив, що їм більше шкоди завдали не ракети, а "20-річний транзит багатотонного транспорту", хоч раніше там без проблем проїздив танковий дивізіон СРСР. З його слів, додаткову шкоду завдає також розмивання берегів будівельними компаніями. Глеба сказав, що наступною ціллю РФ може стати міст Патона, бо він аварійний і "будь-яке ураження ракетою в прогонну чи в опорну частину буде тому мосту кірдик", і також згадав про Дарницький.

Київська ГЕС — що відомо про загрози

Фокус писав про загрозу ударів РФ по дамбі Київської ГЕС у 2024 році. Кремль озвучив погрози щодо руйнування греблі, а у Центрі протидії дезінформації спростували погрози. При цьому журналіст Андрій Цаплієнко написав, що вода Дніпра могла б залити третину Києва. Крім того, гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що для руйнування дамби по ній мають вдарити мінімум три 500-кілограмові бомби в одну точку.

Нагадуємо, у жовтні ЗС РФ били по Південному та Північному мостах у Києві: міський голова Віталій Кличко показав наслідки ударів.