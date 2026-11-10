Прорыв и вода на Оболони: какая угроза прямых ударов РФ по дамбе Киевской ГЭС (видео)

Прочность дамбы Киевской ГЭС в Вышгороде сравнима с крепостью 60 мостов, пояснил архитектор Виктор Глеба. Тем временем, народный депутат опасается, что произойдет прорыв и вода пойдет на Оболонский район в Киеве.

Народный депутат Юрий Камельчук в вечернем эфире медиа "Новости Live" 9 ноября заявил, что волнуется за ситуацию на Вышгородской дамбе под Киевом, поскольку не уверен, достаточно ли она защищена. По словам нардепа, по дамбе уже были попадания средств поражения ВС РФ, и следы удара до сих пор видят переезжающие сооружение водители. Камельчук сказал, что в случае прорыва вода может пойти на Оболонский район столицы, как когда-то затопило Подол. После тезисов нардепа к эфиру подключился архитектор Виктор Глеба, отрицавший тезис о легком разрушении дамбы.

Киевская ГЭС – тезисы об угрозах для дамбы см. с 18:20 и 1:30:00

"Пробки на мостах — не единственная причина волнения, которая может быть в Киеве. Очень хотелось бы надеяться, что Вышгородская дамба очень сильно защищена. Удары по ней были — "Кинжалами" по ней стреляли. Если враг захочет и сосредоточится там, то может произойти прорыв. А что в связи с этим прорывом [может случиться] — смотрите историю, как когда-то был затоплен Подол. Сейчас под риском на дороге [воды] есть Оболонь", — заявил нардеп.

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Заместитель главного архитектора Киева в 2004-2008 годах Глеба возразил тезису о том, что дамбу можно разрушить или повредить так же, условно, легко, как Северный и Южный мосты, по которым попадала РФ. На вопрос ведущего, выдержит ли дамба ГЭС удары РФ или пойдет ли вода на спальные районы, архитектор опроверг такие предположения.

"В прошлом году был удар ракетами по дамбе. Это опубликовано, есть видео, фото. Я был на месте поражения. Там до сих пор видны последствия. И хочу сказать, что киевская дамба равна 60 мостам — если такая аналогия вам приемлема с точки зрения прочности, устойчивости конструктивных элементов. Дамба это же не мост, это совсем другая конструкция", — сказал он.

Относительно мостов архитектор отметил, что им больше вреда нанесли не ракеты, а "20-летний транзит многотонного транспорта", хотя раньше там без проблем проезжал танковая дивизия СССР. По его словам, дополнительный ущерб наносит также размывание берегов строительными компаниями. Глеба сказал, что следующей целью РФ может стать мост Патона, потому что он аварийный и "любое поражение ракетой в пролетную или в опорную часть будет тому мосту кирдык", и также упомянул о Дарницком.

Киевская ГЭС — что известно об угрозах

Фокус писал об угрозе ударов РФ по дамбе Киевской ГЭС в 2024 году. Кремль озвучил угрозы разрушения плотины, а в Центре противодействия дезинформации опровергли угрозы. При этом журналист Андрей Цаплиенко написал, что вода Днепра могла бы залить треть Киева. Кроме того, гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что для разрушения дамбы по ней должны ударить минимум три 500-килограммовые бомбы в одну точку.

Напомним, в октябре ВС РФ били по Южному и Северному мостам в Киеве: городской голова Виталий Кличко показал последствия ударов.