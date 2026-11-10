Ексдепутат від "Слуги народу": колаборанта Плугатарьова було ліквідовано на Херсонщині

Автомобіль, у якому, попередньо, перебував Віталій Плугатарьов, атакував безпілотник на окупованій Херсонщині. Повідомляється, що ексдепутат від "Слуги народу", який після окупації очолював захоплені підприємства, загинув.

Удар безпілотника по автомобілю стався на окупованій Херсонщині 10 листопада. За попередньою інформацією, в машині перебував Віталій Плугатарьов – 52-річний ексдепутат, який після приходу окупантів очолював підконтрольні їм підприємства. Повідомляється, що внаслідок удару він загинув. Про це повідомляє Exilenova+ з посиланням на повідомлення у Telegram-каналі гауляйтера тимчасово окупованої території Херсонської області Володимира Сальдо.

Офіційного підтвердження ліквідації Плугатарьова на момент публікації матеріалу не було, як немає й даних про те, хто завдав удару.

Плугатарьов очолював захоплене "Асканійське"

Ким він був до окупації

З 2008 року й до самого захоплення регіону Плугатарьов керував державним Виробничо-експериментальним Дніпровським осетровим рибовідтворювальним заводом імені академіка Артющика. Паралельно будував політичну кар'єру: у 2010-му очолив у Білозерському районі організацію партії "Християнсько-демократичний союз" і став депутатом райради від неї, у 2014 та 2016 роках балотувався до Верховної Ради від Радикальної партії Олега Ляшка, а в 2015-му знову пройшов до райради – уже від радикалів.

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У 2020 році його обрали депутатом Білозерської селищної ради від "Слуги народу". Відкликали з депутатства лише в червні 2025-го – таке рішення ухвалила обласна організація партії.

Співпраця з росіянами

Уже 2022 року Плугатарьов очолив незаконно створене на базі осетрового заводу окупаційне підприємство. У січні 2025-го росіяни звільнили його з посади "директора", однак без роботи він не залишився: навесні 2026 року його призначили керівником захопленого державного підприємства "Дослідне господарство "Асканійське" Національної академії аграрних наук, що в селі Тавричанка Каховського району.

Про це з посиланням на власні та окупаційні джерела повідомляв Центр журналістських розслідувань – інформація підтверджувалася даними російських реєстрів юридичних осіб. Плугатарьов став уже четвертим "директором" цього підприємства, а куди подівся його попередник Сергій Зайцев, невідомо.

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