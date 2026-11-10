Экс-депутат от "Слуги народа": коллаборант Плугатарев был ликвидирован в Херсонской области

Автомобиль, в котором, предварительно, находился Виталий Плугатарев, атаковал беспилотник на оккупированной Херсонщине. Сообщается, что эксдепутат от "Слуги народа", после оккупации возглавлявший захваченные предприятия, погиб.

Удар беспилотника по автомобилю произошел на оккупированной Херсонской области 10 ноября. По предварительной информации, в машине находился Виталий Плугатарев – 52-летний эксдепутат, после прихода окупантов возглавлявший подконтрольные им предприятия. Сообщается, что в результате удара он погиб. Об этом сообщает Exilenova+, ссылаясь на сообщение в Telegram-канале гауляйтера временно оккупированной территории Херсонской области Владимира Сальдо.

Официального подтверждения гибели Плугатарева на момент публикации материала не было, как нет и данных о нанесенном ударе.

Плугатарев возглавлял восторженное "Асканийское"

Кем он был до оккупации

С 2008 года и до захвата региона Плугатарев руководил государственным Производственно-экспериментальным Днепровским осетровым рыбопроизводящим заводом имени академика Артющика. Параллельно строил политическую карьеру: в 2010-м возглавил в Белозерском районе организацию партии "Христианско-демократический союз" и стал депутатом райсовета от нее, в 2014 и 2016 годах баллотировался в Верховную Раду от Радикальной партии Олега Ляшко, а в 2015-м.

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В 2020 году его избрали депутатом Белозерского поселкового совета от "Слуги народа". Отозвали из депутатства только в июне 2025-го – такое решение приняла областная организация партии.

Сотрудничество с россиянами

Уже в 2022 году Плугатарев возглавил незаконно созданное на базе осетрового завода оккупационное предприятие. В январе 2025-го россияне уволили его с должности "директора", однако без работы он не остался: весной 2026 года его назначили руководителем захваченного государственного предприятия "Опытное хозяйство "Асканийское" Национальной академии аграрных наук в селе Тавричанка Каховского района.

Об этом со ссылкой на собственные и оккупационные источники сообщал Центр журналистских расследований – информация подтверждалась данными российских реестров юридических лиц. Плугатарев стал уже четвертым "директором" этого предприятия, а куда девался его предшественник Сергей Зайцев, неизвестно.

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