Били по енергетиці і транспортній інфраструктурі: РФ уночі атакувала кілька областей України

РФ знову била по енергетиці та цивільній інфраструктурі. Внаслідок обстрілів виникли пожежі, пошкоджені будівлі та авто, а також є загиблі та поранені.

Росія уночі 12 листопада атакувала кілька областей України. Основними цілями були енергетика і транспортна інфраструктура. Внаслідок обстрілів є травмовані та загиблі.

За повідомленням прем'єр-міністра України Сергія Корецького, у восьми областях зафіксовані руйнування внаслідок російської нічної атаки.

РФ знову била по енергетиці

У Запоріжжі РФ ударила по території обʼєкта генерації електроенергії. Як повідомив керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський, КАБи пошкодили одразу дві високовольтні лінії електропередачі: одна була повністю обірвана, її дріт впав на іншу. Внаслідок атаки окупантів були знеструмлені 16083 родини та юрособи, у тому числі низка об'єктів водопостачання.

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Крім цього, Корецький повідомив, що РФ атакувала на Одещині та Рівненщині атаковані високовольтні підстанції.

У Міненерго зазначили, що станом на ранок 12 листопада знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях. Крім цього, на Полтавщині внаслідок російської атаки поранення отримали четверо енергетиків.Їм надають медичну допомогу.

Під атаку потрапила цивільна інфраструктура

У Солом'янському районі Києва російський безпілотник влучив у житлову дев'ятиповерхівку. Загинула 44-річна жінка, ще семеро людей постраждали, повідомили у Київській міській прокуратурі.

Також Корецький повідомив, що у столиці внаслідок атаки балістичними ракетами пошкоджено будівельно-виробниче підприємство, на Київщині під ракетний удар потрапило цивільне підприємство.

Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки в Рівному, на Запоріжжі, Харківщині.

Крім цього, у Ковелі, що на Волині, дрон упав на територію митного терміналу. Спалахнули вантажівки та автоцистерна з пальним, повідомили у Волинській ОВА. Внаслідок атаки травми отримав 54-річний чоловік. Його життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, Фокус писав, що російські удари по енергетичній інфраструктурі можуть спричинити перебої з газопостачанням у різних регіонах України, зокрема далеко від лінії фронту.