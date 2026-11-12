Українська РЕБ здатна протидіяти "Орєшніку": що відомо про комплекс Lima

Україна розвиває систему радіоелектронної боротьби Lima, яка здатна порушувати супутникову навігацію ракет окупантів і змушувати їх відхилятися від заданого курсу. За словами українських військових, технологія може протидіяти навіть балістичній ракеті "Орєшнік".

Про роботу комплексу та його вплив на російські засоби ураження йдеться в матеріалі видання The New York Times, журналіст якого зустрівся з українськими військовими та розробниками системи.

Як українська система Lima протидіє російським ракетам

Комплекс Lima розробили українська компанія Cascade Systems спільно з військовими підрозділу "Нічна варта". Його завдання — порушувати роботу супутникової навігації, яку використовують російські безпілотники, керовані авіабомби та ракети.

У системі застосовують два основні методи радіоелектронного впливу:

Глушіння (jamming) — створення потужних радіоперешкод, які перекривають або ускладнюють приймання справжніх сигналів супутникової навігації.

Спуфінг (spoofing) — передавання підроблених навігаційних сигналів. Приймач може сприймати їх як справжні й отримувати неправильні координати.

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У результаті безпілотник або ракета можуть неправильно визначити власне місце розташування. Якщо система наведення залежить від супутникових сигналів, це здатне вплинути на траєкторію польоту та точність ураження.

Саме цей принцип, за словами українських військових, дозволяє не лише створювати перешкоди для російських дронів, а й впливати на навігацію ракет.

Чи може Lima протидіяти "Орєшніку"

Представники українського підрозділу "Нічна варта" розповіли виданню про застосування електронних засобів протидії проти складних ракетних цілей. За їхніми словами, принцип роботи Lima полягає в тому, щоб порушити навігацію ракети та змусити її відхилитися від заданої траєкторії. Українським фахівцям за допомогою Lima вдалось збити з курсу "Орєшнік" двічі. Перший раз він влучив у гаражі, так що навіть Путіну довелось удавати, що це були "випробування".

Другий раз ракета через втрачений курс та неполадки розсипалась над тимчасово окупованими територіями.

Розробники зазначають, що ефективність впливу їхньої РЕБ залежить від конструкції ракети, її навігаційного обладнання та здатності протистояти радіоелектронним перешкодам. Якщо бортова система може продовжувати рух за інерціальною навігацією без супутникових сигналів, це також впливає на результат.

Як система змушує російські ракети втрачати точність

У матеріалі NYT також описано випадки, коли українські військові застосовували електронну боротьбу проти російських балістичних ракет. За їхніми словами, два боєприпаси, які рухалися в напрямку важливого об'єкта в Києві, після радіоелектронного впливу впали в Дніпро.

Командир підрозділу з позивним "Алхімік" пояснив, що система може передавати хибні координати, через які навігаційний приймач ракети отримує неправильну інформацію про місце розташування.

У таких випадках зброя може відхилитися від цілі. Однак встановити точну причину падіння кожної ракети лише за фактом її відхилення неможливо: для цього потрібні додаткові технічні дані.

Чому телефони киян показують Перу

Робота Lima має і побічний ефект для цивільних. Під час застосування системи супутникова навігація смартфонів, автомобільних навігаторів та інших пристроїв може отримувати хибні координати. У матеріалі NYT описано випадки, коли телефони й навігаційні застосунки в Києві показували, що користувачі перебувають у Лімі — столиці Перу, хоча насправді люди залишалися в українській столиці.

Це пов'язано зі спуфінгом: пристрої отримують підроблені сигнали й неправильно визначають своє місце розташування. Через це можуть виникати проблеми з навігацією, роботою служб доставки, таксі та фітнес-застосунків.

Тобто технологія, яка допомагає захищати місто від російських ударів, одночасно може порушувати звичну роботу цивільних сервісів.

Раніше Фокус розповідав про можливості перехоплення російських балістичних ракет у ближньому космосі. Україна вже провела кілька випробувань екзоатмосферних систем, які потенційно можуть бути використані для протидії таким загрозам, як "Орєшнік".

Також ми писали, чому "Орєшнік" складно перехопити звичайними засобами ППО та які системи можуть протидіяти таким балістичним цілям.